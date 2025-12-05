onedio
Güller ve Günahlar'ın Azra'sı Aleyna Solaker, Dizideki Dolaba Kilitlenme Sahnesini Anlattı

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
05.12.2025 - 23:40

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi televizyona damga vurmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerde yer aldığı Güller ve Günahlar, geçtiğimiz günlerde travmatik dolaba kilitlenme sahnesiyle gündem olmuştu. Sahnede rol arkadaşı tarafından dolaba kilitlenen Aleyna Solaker, o anları anlattı.

KAYNAK: 2. Sayfa

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, geçtiğimiz haftalarda travmatik bir sahneyle gündem oldu.

Dizide Serdar Orçin'in canlandırdığı Cihan karakteri, karısı Azra'yı cezalandırmak için dolaba kilitliyor. Azra'yı canlandıran Aleyna Solaker, o sahneyi nasıl çektiklerini 2. Sayfa kameralarına anlattı.

Solaker, söz konusu sahne için 'Orada çekim aralarında bile hemen açıyorlardı. Gerçekten sahnelerde bile durmak çok zor. O yüzden çekerken de zorlandık' dedi.

