Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya, Setteki Halay Akımına Özel Video Paylaştı

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya, Setteki Halay Akımına Özel Video Paylaştı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.12.2025 - 21:12

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in setindeki halay akımını kameraya alan Ferit Kaya'dan bomba edit geldi. Dizinin Demir'i Ferit Kaya, oyunculardan set çalışanlarına kadar halay çeken herkesi video kaydına alarak yayınladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Çekimleri Mardin'de devam eden reyting rekortmeni Uzak Şehir setinden bomba bir paylaşım geldi.

Çekimleri Mardin'de devam eden reyting rekortmeni Uzak Şehir setinden bomba bir paylaşım geldi.

Uzak Şehir'de 2 sezondur Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ferit Kaya, Uzak Şehir setinde halay çeken oyuncular ve set çalışanlarından enfes bir edit yaparak setteki halay akımını dizinin fanlarıyla paylaştı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
