Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya, Setteki Halay Akımına Özel Video Paylaştı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in setindeki halay akımını kameraya alan Ferit Kaya'dan bomba edit geldi. Dizinin Demir'i Ferit Kaya, oyunculardan set çalışanlarına kadar halay çeken herkesi video kaydına alarak yayınladı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Çekimleri Mardin'de devam eden reyting rekortmeni Uzak Şehir setinden bomba bir paylaşım geldi.
