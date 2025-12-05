onedio
Ayrılıkların Bittiği Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oluyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci - TV Editörü
05.12.2025 - 20:39

Show TV'nin kaotik dizisi Kızılcık Şerbeti son birkaç haftadır gündemden düşmüyor. Önce yaşanan ayrılıklar ardından da dizi setindeki karmaşalar derken Şerbo bu defa yeni bir oyuncu haberiyle gündemimizde. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti kadrosuna Nilay karakterini dolandırmak için konuk bir oyuncu dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kaotik bir senaryosuyla öne çıkan Kızılcık Şerbeti, bu özelliğiyle seyirciyi kendine bağlamıştı. Fakat senaryodaki kaos zamanla dizi setine sıçradı. 4. sezonunda tam 4 ana kadro oyuncusu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılırken yeni isimler gelmiş ve hikaye yeniden yazılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki ayrılıklar henüz sona ererken Birsen Altuntaş, diziye Nilay'la alakalı bir karakterin geleceğini açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'ne dolandırıcı Fethi karakteri geliyor.

Altuntaş, oyuncu Barlas Kartal'ın 2 bölümlüğüne Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacağını yazdı. Kartal'ın canlandıracağı Fethi karakteri, Nilay ve ailesinin zengin olduğunu çözdükten sonra para koparmak için kapılarına giden bir üçkağıtçı genç olacak.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
