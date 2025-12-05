Ayrılıkların Bittiği Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oluyor!
Show TV'nin kaotik dizisi Kızılcık Şerbeti son birkaç haftadır gündemden düşmüyor. Önce yaşanan ayrılıklar ardından da dizi setindeki karmaşalar derken Şerbo bu defa yeni bir oyuncu haberiyle gündemimizde. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti kadrosuna Nilay karakterini dolandırmak için konuk bir oyuncu dahil olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'ne dolandırıcı Fethi karakteri geliyor.
