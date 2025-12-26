ABD'de Bir Adam İçindeki Polisi Dışarı Atıp Ekip Otosunu Çaldı

ABD'nin konuştuğu görüntüler Seattle kentinde yaşandı. Bir adam Washington Eyalet Devriyesi'nden bir teğmenin devriye aracını çaldığı için gözaltına alındı. Sonradan ortaya çıkan görüntülerde adamın polis aracını yolun ortasında durdurup içerideki polisi yola savurarak araca el koyduğu ve aynı araçla olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'de gündem olan görüntüler şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TMZ'nin aktardığına göre aracın kaçırılmasının ardından polisle adam arasında filmleri aratmayacak bir kovalamaca sahnesi yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın