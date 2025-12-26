onedio
ABD'de Bir Adam İçindeki Polisi Dışarı Atıp Ekip Otosunu Çaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.12.2025 - 12:32

ABD'nin konuştuğu görüntüler Seattle kentinde yaşandı. Bir adam Washington Eyalet Devriyesi'nden bir teğmenin devriye aracını çaldığı için gözaltına alındı. Sonradan ortaya çıkan görüntülerde adamın polis aracını yolun ortasında durdurup içerideki polisi yola savurarak araca el koyduğu ve aynı araçla olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı.

ABD'de gündem olan görüntüler şöyle;

TMZ'nin aktardığına göre aracın kaçırılmasının ardından polisle adam arasında filmleri aratmayacak bir kovalamaca sahnesi yaşandı.

Aracı kaçıran şahıs gözaltına alınırken Washington Eyalet Devriye Polisi memuru Rick Johnson, videodaki kadın teğmenin yaralanmadığını ve olay nedeniyle herhangi bir disiplin cezası almayacağını söyledi.

