onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Deniz Baysal'dan Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümü Öncesi Heyecanlandıran Spoiler

Deniz Baysal'dan Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümü Öncesi Heyecanlandıran Spoiler

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.12.2025 - 19:45

Taşacak Bu Deniz, bu akşam (5 Aralık) yeni bölümüyle ekrana gelecek. Taşacak Bu Deniz'in 9. bölümü yine seyirciyi heyecanlandırırken dizide Esme'yi canlandıran Deniz Baysal'dan beklenmedik bir paylaşım geldi. Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü öncesinde sinir zıplatma garantili bir spoiler paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (5 Aralık) yayınlanacak yeni bölümü öncesinde Deniz Baysal'dan spoiler geldi.

Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (5 Aralık) yayınlanacak yeni bölümü öncesinde Deniz Baysal'dan spoiler geldi.

Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Fakat Deniz Baysal bu defa fena bir ipucu verdi. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün yayınlanmasına dakikalar kala X'ten tweet atan Deniz Baysal, 9. bölümdeki bir detayın sinir zıplatma garantili olduğunu açıkladı.

Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü öncesinde bomba bir flashback geleceğini duyurdu.

Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü öncesinde bomba bir flashback geleceğini duyurdu.

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, X paylaşımında “Bu bölüm öyle bir sahne, öyle bir flashback var ki… Hikayenin başında bu detayı duyduğumdan beri düşündükçe sinirlerim zıplıyor.” ifadeleri kullanırken dizinin resmi sosyal medya hesabından yanıt gecikmedi.

'Neeler yaşadın ya… BU NASIL BİR ŞEY YA… ANLAT DÖKSENE KENDİNİ Bİ' yazan resmi hesaba Baysal, “Suskunluğum asaletimden.” yanıtını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın