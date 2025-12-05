Deniz Baysal'dan Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümü Öncesi Heyecanlandıran Spoiler
Taşacak Bu Deniz, bu akşam (5 Aralık) yeni bölümüyle ekrana gelecek. Taşacak Bu Deniz'in 9. bölümü yine seyirciyi heyecanlandırırken dizide Esme'yi canlandıran Deniz Baysal'dan beklenmedik bir paylaşım geldi. Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü öncesinde sinir zıplatma garantili bir spoiler paylaştı.
Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (5 Aralık) yayınlanacak yeni bölümü öncesinde Deniz Baysal'dan spoiler geldi.
Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü öncesinde bomba bir flashback geleceğini duyurdu.
