Bombayı Patlattı! Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa Paylaşımıyla Merak Uyandırdı

Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.12.2025 - 18:22

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, All Star Altın Kupa formatıyla ekrana geleceğini duyurmuştu. 16 eski ve iddialı yarışmacının boy göstereceği yeni format hakkında Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.

MasterChef Türkiye'de finale çok az bir zaman kalırken All Star Altın Kupa bombası açıklandı.

MasterChef Türkiye'nin en iddialı 16 yarışmacısı, All Star Altın Kupa formatında tekrardan bir araya gelecek. 7 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak ilk bölümüyle yeni MasterChef formatı şimdiden merak yaratırken Acun Ilıcalı heyecanı ikiye katlayacak bir paylaşım yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'nın 16 eski yarışmacının Altın Kupa için yarışacağı MasterChef Türkiye All Star için yaptığı paylaşım:

Acun Ilıcalı paylaşımında “Evet konuşulanlar doğru. MasterChef All Star Altın Kupa’da aramıza yeni bir üye katılıyor. Dünyaca ünlü, inanılmaz gastronomi bilgisi var. Tüm dünya mutfaklarına hakim. İlk kez bir programda yer alacak. MasterChef All Star Altın Kupa, çok başka olacak...' ifadelerini kullandı.

