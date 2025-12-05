Bombayı Patlattı! Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa Paylaşımıyla Merak Uyandırdı
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, All Star Altın Kupa formatıyla ekrana geleceğini duyurmuştu. 16 eski ve iddialı yarışmacının boy göstereceği yeni format hakkında Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de finale çok az bir zaman kalırken All Star Altın Kupa bombası açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Acun Ilıcalı'nın 16 eski yarışmacının Altın Kupa için yarışacağı MasterChef Türkiye All Star için yaptığı paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın