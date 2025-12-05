onedio
İlkokul 1. Sınıf Kitabındaki Taşacak Bu Deniz Detayı Gündem Oldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.12.2025 - 17:23

TRT 1 ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor. Taşacak Bu Deniz'de Esme ve Adil hala Eleni'nin kızları olduğunu öğrenemezken söz konusu olay 1. sınıf öğrencilerinin ders kitabında karşımıza çıktı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dygnrerdm/pho...
TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Yayın hayatına başlar başlamaz Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden dizi, öylesine oranlar alıyor ki haftalık reyting sıralamasında yenilmezliğini 2 sezondur sürdüren Uzak Şehir'i ufak ufak sollamaya başladı.

Her yeni bölümüyle sosyal medyada gündem olan Taşacak Bu Deniz, bu defa bir ilkokul 1. sınıf ders kitabında karşımıza çıktı.

@dygnrerdm adlı TikTok kullanıcısı, 1. sınıf ders kitabındaki "Esme, Eleni'nin annesi" yazısını paylaştı.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin cümle kurma alıştırmalarındaki 'Esme, Eleni'nin annesi ' detayı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İlkokul öğrencileri, bu gerçeği Esme'den önce öğrendi goygoyları havada uçuştu.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
