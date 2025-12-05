İlkokul 1. Sınıf Kitabındaki Taşacak Bu Deniz Detayı Gündem Oldu
TRT 1 ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor. Taşacak Bu Deniz'de Esme ve Adil hala Eleni'nin kızları olduğunu öğrenemezken söz konusu olay 1. sınıf öğrencilerinin ders kitabında karşımıza çıktı.
TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
@dygnrerdm adlı TikTok kullanıcısı, 1. sınıf ders kitabındaki "Esme, Eleni'nin annesi" yazısını paylaştı.
