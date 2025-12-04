Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, Zeynep Atılgan'ın Set Arası Uykularını İfşaladı
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, rol arkadaşı Zeynep Atılgan'ın çekim aralarında uyuduğu anları tek tek paylaştı. Deniz Baysal'ın o paylaşımları kısa sürede viral oldu.
Sezonun en sürprizli işi Taşacak Bu Deniz, her hafta reyting rekoru kırmaya devam ediyor.
Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan, setin en uykucusu çıktı.
