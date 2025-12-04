onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, Zeynep Atılgan'ın Set Arası Uykularını İfşaladı

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, Zeynep Atılgan'ın Set Arası Uykularını İfşaladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2025 - 15:45

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, rol arkadaşı Zeynep Atılgan'ın çekim aralarında uyuduğu anları tek tek paylaştı. Deniz Baysal'ın o paylaşımları kısa sürede viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Sezonun en sürprizli işi Taşacak Bu Deniz, her hafta reyting rekoru kırmaya devam ediyor.

Sezonun en sürprizli işi Taşacak Bu Deniz, her hafta reyting rekoru kırmaya devam ediyor.

Çekimleri Trabzon'da yapılan Taşacak Bu Deniz, hikayesi ve oyunculuklarıyla gündemden düşmezken dizi setindeki goygoylar da sık sık viral oluyor. Oyuncular sette birbirlerinden habersiz çekilen esprili görüntüleri yayınlamayı artık alışkanlık haline getirirken dizinin Esme'si Deniz Baysal bu işi biraz ilerletti.

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan'ın sette uyuduğu anlardan uzun bir Instagram paylaşımı hazırlayan Deniz Baysal, paylaşımıyla gündeme oturdu.

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan, setin en uykucusu çıktı.

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan, setin en uykucusu çıktı.

Deniz Baysal, Zeynep Atılgan'ın Taşacak Bu Deniz setinde uyuduğu anları 'Uyuyan güzelim🤍 Her şartta, her ortamda ve gözü her zaman açık 😂🤍' notuyla paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın