Eşref Rüya Zirvedeydi: Çağatay Ulusoy'un Dizileri Son 2 Senedir Google Aramalarında İlk Sırada!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2025 - 15:14

Google, 2025 yılında Türkiye'de en çok aratılan dizi ve filmleri açıkladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, dizilerde ilk sırada yer alırken yine Çağatay Ulusoy'lu Uykucu filmi 3. sırada. Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz sene açıklanan enler listesinde de Gaddar dizisiyle ilk sırada yer almıştı. Ulusoy'un bu başarısı görenleri hayran bıraktı.

Yılın en beklenen anı geldi. Google, 2025 yılında Türkiye'de en çok aratılan başlıkları açıkladı.

2025 yılı boyunca Türkiye'de en çok aratılan dizi Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya oldu. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya, reyting başarsının yanında böyle bir haberle gündem olurken ayrıca Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Uykucu filmi, en çok aratılan filmlerde 3. sırada yer aldı.

Çağatay Ulusoy'un Google 2025'in en çok aratılan dizi ve filmlerinde rol alması dikkatlerden kaçmazken ünlü oyuncunun geçtiğimiz sene de Google listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

Google'ın Türkiye'de 2024 yılında en çok aratılan diziler listesinde ilk sırada Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisi yer almıştı. Ulusoy'un 2025 yılında da başrolünde yer aldığı dizisi birinci sırada olunca oyuncunun başarısı bir kez daha tescillenmiş oldu.

