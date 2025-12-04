Eşref Rüya Zirvedeydi: Çağatay Ulusoy'un Dizileri Son 2 Senedir Google Aramalarında İlk Sırada!
Google, 2025 yılında Türkiye'de en çok aratılan dizi ve filmleri açıkladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, dizilerde ilk sırada yer alırken yine Çağatay Ulusoy'lu Uykucu filmi 3. sırada. Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz sene açıklanan enler listesinde de Gaddar dizisiyle ilk sırada yer almıştı. Ulusoy'un bu başarısı görenleri hayran bıraktı.
Yılın en beklenen anı geldi. Google, 2025 yılında Türkiye'de en çok aratılan başlıkları açıkladı.
Çağatay Ulusoy'un Google 2025'in en çok aratılan dizi ve filmlerinde rol alması dikkatlerden kaçmazken ünlü oyuncunun geçtiğimiz sene de Google listesinde yer aldığı ortaya çıktı.
