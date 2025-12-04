onedio
MasterChef'te Format Değişti: 16 Eski Yarışmacı All Star'da Yarışacak!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
04.12.2025 - 08:38

TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışmalarından MasterChef Türkiye'de 2025 kadrosu yarışmacılarının ceketleri dağıtıldı. Tam 4 yarışmacı ceketine kavuşurken bu isimler Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.

Ceketlerin dağıtılmasının ardından final haftasının geldiğini düşünsek de MasterChef ekibinden muazzam bir sürpriz geldi. MasterChef'te format değişti ve tam 16 eski yarışmacı All Star Altın Kupa'yı almak için yarışmaya geri döndü. En iddialı yarışmacılardan eski şampiyonlara kadar hangi isimler MasterChet'e geri döndü?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda finale çok az bir zaman kaldı.

Finalde yarışacak yarışmacılar sonunda ceketlerine kavuştu. Günler süren yarışmalarda Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan ceket sahibi oldu. Bu dört yarışmacı şimdi final için hazırlıklara başlarken MasterChef'ten bomba bir format değişikliği geldi.

MasterChef'te format değişti, All Star Altın Kupa dönemi başladı.

Geçtiğimiz sezonlarda MasterChef All Star düzenlenmiş ve epey rağbet görmüştü. MasterChef ekibi, yarışmacılar final için hazırlanırken 16 eski yarışmacı için yepyeni bir format düzenledi.

En iddialı yarışmacılardan eski şampiyonlara kadar 16 MasterChef yarışmacısı, All Star Altın Kupa'sını kazanmak için yarışacak.

MasterChef All Star Altın Kupa'da hangi yarışmacılar yarışacak diyorsanız sizler için sıraladık:

Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem

MasterChef All Star Altın Kupa, 7 Aralık Pazar akşamı TV8'de başlayacak.

MasterChef All Star Altın Kupa fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:

TV Editörü
