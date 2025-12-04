MasterChef'te Format Değişti: 16 Eski Yarışmacı All Star'da Yarışacak!
TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışmalarından MasterChef Türkiye'de 2025 kadrosu yarışmacılarının ceketleri dağıtıldı. Tam 4 yarışmacı ceketine kavuşurken bu isimler Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.
Ceketlerin dağıtılmasının ardından final haftasının geldiğini düşünsek de MasterChef ekibinden muazzam bir sürpriz geldi. MasterChef'te format değişti ve tam 16 eski yarışmacı All Star Altın Kupa'yı almak için yarışmaya geri döndü. En iddialı yarışmacılardan eski şampiyonlara kadar hangi isimler MasterChet'e geri döndü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye 2025 sezonunda finale çok az bir zaman kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te format değişti, All Star Altın Kupa dönemi başladı.
MasterChef All Star Altın Kupa fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın