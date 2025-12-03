Reklam Gelirleri Düşüktü: Kültür Bakanlığı Yerli Dizilere Destek Olacaklarını Açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen programda konuştu. Ersoy, Kültür Bakanlığı olarak reklam gelirleri epey düşen ve arka arkaya final kararı alan yerli dizilere destek olacaklarını açıkladı.
2025 biterken yerli dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor.
Kültür Bakanlığı, yerli dizilere destek olacaklarını açıkladı.
