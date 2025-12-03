Reklam Gelirleri Düşüktü: Kültür Bakanlığı Yerli Dizilere Destek Olacaklarını Açıkladı

Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli dizilerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Dizilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Dizilerin reklam gelirleri azaldı ve çekiminde sıkıntı oluştu. Sektörle konuşarak dizilere destek projesi üzerine çalışıyoruz. Bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Dizilerin yurt dışına ihracatına destek vermek için çalışıyoruz. Bir diziyi yurt dışına ihraç etmek istiyorsanız, 26 bölümün Türkiye’de yayınlanmasını sağlamanız lazım. 26 kere yayınlanıyorsa yurt dışında ilgi çekiyor.

Tanıtım için diziler önemli, ana silahlarımızdan biri. Turizmi teşvik edecek senaryolara bakıyoruz, o zaman destekliyoruz.

Tanıtma mini dizileri çekiyoruz. Dünyada ilkiz. Dört tane çektik, Antalya ve İstanbul ile ilgili diziler. Bunlar 2,8 milyar gösterim aldı. Daha iyi bir tanıtım yok. Sonuçlar ortada.”