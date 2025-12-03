onedio
Reklam Gelirleri Düşüktü: Kültür Bakanlığı Yerli Dizilere Destek Olacaklarını Açıkladı

yerli dizi Kültür ve Turizm Bakanı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.12.2025 - 15:24

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen programda konuştu. Ersoy, Kültür Bakanlığı olarak reklam gelirleri epey düşen ve arka arkaya final kararı alan yerli dizilere destek olacaklarını açıkladı.

2025 biterken yerli dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor.

Reklam gelirlerinin düşük olması nedeniyle 2025 yılı boyunca pek çok dizi haftalarca ekrana gelemedi. Günün sonunda ise hiç istenmeyen final haberleri duyuruldu. 

Birkaç dizi haricinde yerli dizilerin ekrana tutunması için reytinglerini epey yükseltmesi gerekirken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli dizilere el atacaklarını duyurdu.

Kültür Bakanlığı, yerli dizilere destek olacaklarını açıkladı.

Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli dizilerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Dizilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Dizilerin reklam gelirleri azaldı ve çekiminde sıkıntı oluştu. Sektörle konuşarak dizilere destek projesi üzerine çalışıyoruz. Bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Dizilerin yurt dışına ihracatına destek vermek için çalışıyoruz. Bir diziyi yurt dışına ihraç etmek istiyorsanız, 26 bölümün Türkiye’de yayınlanmasını sağlamanız lazım. 26 kere yayınlanıyorsa yurt dışında ilgi çekiyor.

Tanıtım için diziler önemli, ana silahlarımızdan biri. Turizmi teşvik edecek senaryolara bakıyoruz, o zaman destekliyoruz.

Tanıtma mini dizileri çekiyoruz. Dünyada ilkiz. Dört tane çektik, Antalya ve İstanbul ile ilgili diziler. Bunlar 2,8 milyar gösterim aldı. Daha iyi bir tanıtım yok. Sonuçlar ortada.”

