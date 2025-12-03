onedio
Bereketli Topraklar'ın 5. Bölümde Final Yapmasına Belçim Bilgin'den Açıklama

Esra Demirci
03.12.2025 - 13:14

Show TV'nin yeni sezon için iddialı aşiret dizisi Bereketli Topraklar, 5. bölümde final yapmıştı. Zehra karakteriyle yıllar sonra televizyona geri dönen Belçim Bilgin, Bereketli Topraklar dizisinin erken final yapması hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV, Uzak Şehir'in reyting başarısından etkilenerek Bereketli Topraklar dizisini hazırlamıştı.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerde yer aldığı Bereketli Topraklar, yeni sezona iddialı bir giriş yapsa da ne yazık ki reytinglerde beklenen başarıyı elde edemedi. Erken finalden kaçamayan Bereketli Topraklar, 5. bölümüyle ekran yolculuğunu sonlandırdı.

Bereketli Topraklar dizisiyle televizyona geri dönen Belçim Bilgin, Adile filminin galasında erken final sorularını yanıtladı. Bilgin, hem dizinin çekim mekanı olan Adana'ya hem de Bereketli Topraklar dizisine veda etmekte epey zorlandığını itiraf etti.

