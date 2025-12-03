Eşref Rüya'da Eşref'in Nisan'a Aldığı Kolyenin Fiyatı Ortaya Çıktı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı dizide Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrenmişti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Eşref'in tıpkı Çiğdem'e yaptığı gibi Nisan'a bir kolye hediye ettiğini gördük. Nisan'a hediye edilen kolyede dinleme cihazı olup olmadığı henüz net olmasa da Eşref'n hediyesinin fiyatı epey merak edidi. Peki, Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolyenin fiyatı ne kadar?