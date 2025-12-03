onedio
Eşref Rüya'da Eşref'in Nisan'a Aldığı Kolyenin Fiyatı Ortaya Çıktı

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.12.2025 - 09:50

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı dizide Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrenmişti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Eşref'in tıpkı Çiğdem'e yaptığı gibi Nisan'a bir kolye hediye ettiğini gördük. Nisan'a hediye edilen kolyede dinleme cihazı olup olmadığı henüz net olmasa da Eşref'n hediyesinin fiyatı epey merak edidi. Peki, Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolyenin fiyatı ne kadar?

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da heyecan dorukta.

Son bölümde Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrenmiş ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. İkili arasındaki buzlar tam eridi derken bu defa sorunun büyüğü gelmişti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Eşref'in Nisan'a kolye hediye ettiğini görüyoruz.

Hatırlarsanız Eşref Rüya'da Eşref, Çiğdem için dinleme cihazı yerleştirilmiş bir kolye yaptırmış ve hediye etmişti.

Seyircinin aklına hemen bu hikaye gelse de işin aslını yeni bölümle beraber öğreneceğiz. Fakat kolyenin fiyatı daha şimdiden ortalığı karıştırdı. Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolyenin fiyatı merak edilirken dikkatli seyirciler bunun da peşini bırakmadı.

Eşref Rüya'da Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolyenin fiyatı ortaya çıktı.

Eşref Rüya'daki kolye 'Yuvarlak Kesim Cam Kolye' olarak geçiyor ve fiyatı 

2.999,99 TL.

