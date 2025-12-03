onedio
Uzak Şehir Reytinglerindeki Şoke Eden Düşüşün Nedeni Ortaya Çıktı

Esra Demirci
03.12.2025 - 08:30

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in her hafta yeni bir reyting rekoru kırması artık alışılmış bir durum olurken bu hafta yayınlanan yeni bölümde dizi muazzam bir düşüş yaşadı. Uzak Şehir'in 40. bölümü 2 puan birden düşerken reyting uzmanı dizi yayınlanırken bunun 4 puanı bulduğunu açıkladı. Peki, Uzak Şehir reytingleri neden düştü?

Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, Mardin'in enfes atmosferiyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Televizyon dizileri arasında en sevilen noktada yer alan Uzak Şehir, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olurken ayrıca haftalık sıralamada da liderliği elden bırakmıyor. TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz'le haftalık reytingde sıkı bir rekabete giren Uzak Şehir, yeni bölümüyle epey düşüş yaşadı.

40. bölümüyle reytinglerde 2 puanlık devasa bir düşüş yaşayan Uzak Şehir ayrıca reyting uzmanının açıklamasına göre yayın esnasındaki 4 puanlık düşüşle şoke etti.

Uzak Şehir reytinglerinin düşüş sebebi seyirci tarafından merak edilirken bazıları bunu Boran karakterinin komadan uyanıp Cihan ve Alya'yı boşamak istemesine bağladı. Bazıları ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bu düşüşün ana sebebi olduğunu iddia etti. Reyting uzmanı, Uzak Şehir reytinglerindeki şoke eden düşüşün nedenini X'te açıkladı.

İşte Uzak Şehir'in reytinglerde düşüş yaşamasınına reyting uzmanı yorumu:

'Bu tür hayatı durduran maçlar izleme alışkanlığını tamamen değiştiriyor maalesef. Maç yayını spor kanallarının reytingini tam 6 puan artırmış. Maç sırasında Uzak Şehir 4 puan düşük, maç bitince toparlasa da fark anca buraya kadar iniyor. Fragman reyting yine yüksek haftaya toparlar'

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
