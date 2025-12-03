Uzak Şehir Reytinglerindeki Şoke Eden Düşüşün Nedeni Ortaya Çıktı

Televizyon dizileri arasında en sevilen noktada yer alan Uzak Şehir, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olurken ayrıca haftalık sıralamada da liderliği elden bırakmıyor. TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz'le haftalık reytingde sıkı bir rekabete giren Uzak Şehir, yeni bölümüyle epey düşüş yaşadı.

40. bölümüyle reytinglerde 2 puanlık devasa bir düşüş yaşayan Uzak Şehir ayrıca reyting uzmanının açıklamasına göre yayın esnasındaki 4 puanlık düşüşle şoke etti.

Uzak Şehir reytinglerinin düşüş sebebi seyirci tarafından merak edilirken bazıları bunu Boran karakterinin komadan uyanıp Cihan ve Alya'yı boşamak istemesine bağladı. Bazıları ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bu düşüşün ana sebebi olduğunu iddia etti. Reyting uzmanı, Uzak Şehir reytinglerindeki şoke eden düşüşün nedenini X'te açıkladı.