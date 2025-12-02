onedio
Uzak Şehir'de Ecmel'in Dişlerinin Nasıl Bu Kadar Sarı Olduğuna Diş Hekimi Açıklaması

Uzak Şehir
Esra Demirci
02.12.2025 - 13:25

Kanal D'nin reyting başarısıyla öne çıkan dizisi Uzak Şehir'de Ecmel'in dişlerinin rengi neredeyse her bölüm gündem oluyor. Ecmel'in sarı dişleri hakkında seyirci yüzlerce paylaşım yaparken bir diş hekimi, TikTok hesabından Ecmel'in dişlerinin nasıl bu hale getirildiğini açıkladı.

KAYNAK: drsahindurmus

Buradan izleyebilirsiniz:

Uzak Şehir'in kötü adamı Ecmel'in sarı dişleri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Eşi Fidan'ın bile diline dolanan sarı dişler, Ecmel'i canlandıran Müfit Kayacan için özel olarak hazırlanıyor. Aşırı gerçekçi olması nedeniyle Ecmel'in sarı dişlerinin nasıl bu hale getirildiğine dair çok soru sorulurken Dr. Şahin Durmuş, TikTok hesabında yayınladığı videoyla oyuncunun dişlerine nasıl bir makyaj yapıldığını açıkladı. Diş hekimi, Ecmel'in dişleri için özel bir boyayla sarı, kahverengi ve siyah renklerinin uygulandığını belirtti.

