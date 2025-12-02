Uzak Şehir'de Ecmel'in Dişlerinin Nasıl Bu Kadar Sarı Olduğuna Diş Hekimi Açıklaması
Kanal D'nin reyting başarısıyla öne çıkan dizisi Uzak Şehir'de Ecmel'in dişlerinin rengi neredeyse her bölüm gündem oluyor. Ecmel'in sarı dişleri hakkında seyirci yüzlerce paylaşım yaparken bir diş hekimi, TikTok hesabından Ecmel'in dişlerinin nasıl bu hale getirildiğini açıkladı.
KAYNAK: drsahindurmus
Buradan izleyebilirsiniz:
Uzak Şehir'in kötü adamı Ecmel'in sarı dişleri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
