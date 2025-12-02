Taşacak Bu Deniz'de Fadime'nin Şerif'in Kızı Olduğu Teorisine Senaristten Jet Yanıt
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Taşacak Bu Deniz, her hafta gündem olmaya devam ediyor.
Taşacak Bu Deniz senaristi Ayşe Ferda Eryılmaz, Fadime'nin Şerif'in kızı olabileceğine dair iddialara yanıt verdi.
