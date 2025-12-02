onedio
Taşacak Bu Deniz'de Fadime'nin Şerif'in Kızı Olduğu Teorisine Senaristten Jet Yanıt

Taşacak Bu Deniz'de Fadime'nin Şerif'in Kızı Olduğu Teorisine Senaristten Jet Yanıt

yerli dizi
Esra Demirci
02.12.2025 - 09:09
02.12.2025 - 09:09

TRT 1'in reytingleri altüst eden televizyon dizisi Taşacak Bu Deniz'in senaristi, dizi hakkında ipucu vermeye doymuyor. Bir seyircinin Fadime'nin Şerif'in kızı çıkacağına dair iddiaların senariste sorulması üzerine Ayşe Ferda Eryılmaz'dan yanıt gecikmedi. Peki, Fadime, Şerif'in kızı mı çıkacak?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Taşacak Bu Deniz, her hafta gündem olmaya devam ediyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Taşacak Bu Deniz, her hafta gündem olmaya devam ediyor.

Esme ve Adil'in Eleni'nin kızları olduğunu öğrenmesini iple çektiğimiz Taşacak Bu Deniz'de heyecan iyice doruğa çıktı. Cuma akşamının tek galibi Kızılcık Şerbeti'ni reytinglerde geçen dizi, enfes bir yükseliş yaşıyor. Cuma akşamları Kızılcık Şerbeti, haftalık reytinglerde ise Uzak Şehir'i geçen Taşacak Bu Deniz'de neler olacağı seyirciyi heyecanlandırırken sosyal medyada asla inanmak istemeyeceğimiz bir teori belirdi.

Fadime Koçari'nin dizinin kötü karakteri Şerif'in kızı olduğuna dair teoriler görenleri şoke ederken bir seyirci, bu konuyu senariste sordu.

Taşacak Bu Deniz senaristi Ayşe Ferda Eryılmaz, Fadime'nin Şerif'in kızı olabileceğine dair iddialara yanıt verdi.

Taşacak Bu Deniz senaristi Ayşe Ferda Eryılmaz, Fadime'nin Şerif'in kızı olabileceğine dair iddialara yanıt verdi.

Senarist Ayşe Ferda Yılmaz, söz konusu iddialar hakkında 'Öyle bir şeyi biz bile bağlayamayız' diyerek iddiaları yalanladı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
