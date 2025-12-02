Final Yapacağı İddia Edilmişti: İnci Taneleri'nin Ne Zaman Başlayacağı Açıklandı
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan Kanal D dizisi İnci Taneleri'nin final yapacağı iddia edilmişti. Sevilen dizi 2. sezonuyla aslında bitecekti fakat Kanal D'nin ısrarlarıyla 3. sezon onayı aldı. Yeni yayın döneminin başlamasına rağmen İnci Taneleri'nden henüz yeni bölümlere dair hiçbir hamle gelmezken Birsen Altuntaş dizinin akıbetini açıkladı. İnci Taneleri dizisi 3. sezonuyla geri dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden İnci Taneleri hakkında final iddiaları uzun süredir devam ediyor.
İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri aralıkta başlıyor.
