Final Yapacağı İddia Edilmişti: İnci Taneleri'nin Ne Zaman Başlayacağı Açıklandı

Yılmaz Erdoğan Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.12.2025 - 08:32

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan Kanal D dizisi İnci Taneleri'nin final yapacağı iddia edilmişti. Sevilen dizi 2. sezonuyla aslında bitecekti fakat Kanal D'nin ısrarlarıyla 3. sezon onayı aldı. Yeni yayın döneminin başlamasına rağmen İnci Taneleri'nden henüz yeni bölümlere dair hiçbir hamle gelmezken Birsen Altuntaş dizinin akıbetini açıkladı. İnci Taneleri dizisi 3. sezonuyla geri dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden İnci Taneleri hakkında final iddiaları uzun süredir devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri, 2 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı. 3. sezon onayı almasına rağmen bir türlü çekimleri başlamayan dizi, Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler: Karun Hazinesi' projesi nedeniyle askıya alınmıştı.

İnci Taneleri'nin yeni sezonunun iptal edildiği ve final yapacağına dair iddialar her geçen gün güçlenirken Birsen Altuntaş'tan sonunda açıklama geldi.

İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri aralıkta başlıyor.

Ekim ayında “Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri’ne başlıyoruz” mesajını yayınlayan Yılmaz Erdoğan, sonunda İnci Taneleri'nin senaryosuna odaklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri'nin yeni sezon çekimleri aralık ayının sonunda başlayacak. Böylece dizinin 3. sezonu yılbaşının ardından ekranda olacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
