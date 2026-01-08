İlişkilerde Seni Asıl Yoran Şey Ne?

Sen ilişkilerde en çok “acaba”larla tükeniyorsun. Ne hissettiğini açıkça söylemeyen, bir gün var bir gün yok olan insanlar seni fazlasıyla yoruyor. Çünkü sen netliği seviyorsun; duygusal sisin içinde kaybolmak sana göre değil. Aslında sen fazla şey istemiyorsun. Sadece tutarlı davranışlar, açık cümleler ve neyin nerede durduğunu bilmek istiyorsun. Ama belirsizlik seni içten içe kemiriyor ve ilişkiden çok zihnini yoruyor. Bu yorgunluk, senin fazla düşünmenden değil; karşındaki kişinin net olmamasından kaynaklanıyor. Sen netliği öğrendiğinde, yükün yarısı zaten kalkıyor.