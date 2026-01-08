onedio
İlişkilerde Seni Asıl Yoran Şey Ne?

Tuğba Karakoç
08.01.2026 - 12:03

İlişkiler bazen çok güzel başlar ama bir noktada “Ben neden bu kadar yoruldum?” sorusu sessizce kafana yerleşir. Herkes aynı sebepten tükenmez; kimi anlaşılmamaktan, kimi yük taşımaktan, kimi de kendi duygularını bastırmaktan yorulur. Bu test, ilişkilerde seni gerçekten yıpratan şeyi bulmak için hazırlandı. Cevaplar dürüst olursa, sonuçlar fazlasıyla tanıdık gelecek..

Haydi başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Bir ilişkide en çok hangi cümleyi içinden söylersin?

3. Tartışma çıktığında seni en çok geren durum hangisi?

4. Birlikteyken kendini nasıl hissedersin?

5. İlişkide seni en çok ne tüketir?

6. Birine kırıldığında genelde ne yaparsın?

7. İlişkide “fazla” yaptığını düşündüğün şey ne?

8. Partnerinle ilgili seni en çok yoran özellik hangisi?

9. Bir ilişki bittiğinde arkandan ne kalır?

10. Bir ilişkide kendinden ilk vazgeçtiğin şey ne olur?

Seni Yoran Şey: Belirsizlik ve Netlik Eksikliği

Sen ilişkilerde en çok “acaba”larla tükeniyorsun. Ne hissettiğini açıkça söylemeyen, bir gün var bir gün yok olan insanlar seni fazlasıyla yoruyor. Çünkü sen netliği seviyorsun; duygusal sisin içinde kaybolmak sana göre değil. Aslında sen fazla şey istemiyorsun. Sadece tutarlı davranışlar, açık cümleler ve neyin nerede durduğunu bilmek istiyorsun. Ama belirsizlik seni içten içe kemiriyor ve ilişkiden çok zihnini yoruyor. Bu yorgunluk, senin fazla düşünmenden değil; karşındaki kişinin net olmamasından kaynaklanıyor. Sen netliği öğrendiğinde, yükün yarısı zaten kalkıyor.

Seni Yoran Şey: Değer Görmemek

Sen ilişkilerde verdiğin emeğin fark edilmemesinden yoruluyorsun. Küçük şeyleri düşünen, hatırlayan, ilgilenen taraf sensin ama karşılığını alamadığında içten içe kırılıyorsun. Sorun sevilmemek değil; görülmemek. Sen “Ben buradayım” demek zorunda kalmak istemiyorsun. Değer, senin için gösterilen küçük ama tutarlı davranışlarda gizli. Bu yüzden ilişkiler seni yorduysa, bunun sebebi fazla hassas olman değil. Hak ettiğin ilgiyi alamamış olman.

Seni Yoran Şey: Sürekli Taşıyan Taraf Olmak

Sen ilişkilerde duygusal yükü sırtlanan kişisin. Tartışmaları yumuşatan, ortamı toparlayan, herkesin ruh halini düşünen taraf genelde sensin. Bir noktadan sonra “Ben ne zaman bırakacağım?” diye düşünmeye başlıyorsun. Çünkü sen ilişkiyi tek başına ayakta tutamazsın. Bunu yapmaya çalışmak seni tüketiyor. Senin ihtiyacın bir kurtarıcı olmak değil; eşitlik. Yükü paylaşabildiğin bir ilişkide aslında ne kadar hafiflediğini sen bile fark edeceksin.

Seni Yoran Şey: Anlaşılmamak ve İçinde Kalmak

Sen ilişkilerde en çok duygularının karşı tarafa geçmemesinden yoruluyorsun. Konuşsan da anlatamamak, sustukça uzaklaşmak seni yalnızlaştırıyor. Sen derin bağ kurmak istiyorsun ama yüzeyde kalan ilişkiler seni tatmin etmiyor. Bu yüzden çoğu zaman “Yanındayım ama yalnızım” hissiyle baş başa kalıyorsun. Seni yoran şey fazla duygusal olman değil; duygularının karşılık bulmaması. Anlaşıldığında ne kadar güçlü bağ kurabildiğini sen de biliyorsun.

