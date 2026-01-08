İlişkilerde Seni Asıl Yoran Şey Ne?
İlişkiler bazen çok güzel başlar ama bir noktada “Ben neden bu kadar yoruldum?” sorusu sessizce kafana yerleşir. Herkes aynı sebepten tükenmez; kimi anlaşılmamaktan, kimi yük taşımaktan, kimi de kendi duygularını bastırmaktan yorulur. Bu test, ilişkilerde seni gerçekten yıpratan şeyi bulmak için hazırlandı. Cevaplar dürüst olursa, sonuçlar fazlasıyla tanıdık gelecek..
Haydi başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Bir ilişkide en çok hangi cümleyi içinden söylersin?
3. Tartışma çıktığında seni en çok geren durum hangisi?
4. Birlikteyken kendini nasıl hissedersin?
5. İlişkide seni en çok ne tüketir?
6. Birine kırıldığında genelde ne yaparsın?
7. İlişkide “fazla” yaptığını düşündüğün şey ne?
8. Partnerinle ilgili seni en çok yoran özellik hangisi?
9. Bir ilişki bittiğinde arkandan ne kalır?
10. Bir ilişkide kendinden ilk vazgeçtiğin şey ne olur?
Seni Yoran Şey: Belirsizlik ve Netlik Eksikliği
Seni Yoran Şey: Değer Görmemek
Seni Yoran Şey: Sürekli Taşıyan Taraf Olmak
Seni Yoran Şey: Anlaşılmamak ve İçinde Kalmak
