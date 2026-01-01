İlişkilerini Yöneten Duygu Ne?

Senin için aşk, duygusal bir sığınak. Birine bağlanman için önce kendini güvende hissetmen gerekiyor. Karşındaki insanın tutarlılığı, sözleriyle davranışlarının örtüşmesi senin için romantizmden bile daha önemli. İlişkilerinde çoğu zaman mantıklı, sakin ve yapıcı bir profil çizersin. Ancak güven sarsıldığında içindeki tüm duygular aniden kapanabilir. Bu da seni mesafeli ya da soğuk gösterebilir. Senin öğrenmen gereken şey; her riski sıfırlamaya çalışmadan da bağ kurabilmek. Güven inşa edilir ama biraz cesaret de ister.