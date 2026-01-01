İlişkilerini Yöneten Duygu Ne?
Herkes “mantığım” dese de ilişkilerde direksiyona çoğu zaman duygular geçer. Kimi aşkta güven arar, kimi tutkuyla yanar, kimi korkularını bastıramaz, kimi de aklıyla kalbi arasında sıkışır. Peki senin ilişkilerinde ipleri elinde tutan asıl duygu hangisi? Bu test; kişiliğini, bağlanma biçimini ve duygusal reflekslerini biraz deşip cevabı önüne koyacak.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birine karşı hoşlandığını fark ettiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Bir ilişkide seni en çok yoran şey hangisi?
5. Tartışma anında genelde nasıl davranırsın?
6. Aşkta seni en çok motive eden şey nedir?
7. Birinin sana mesafe koyduğunu hissettiğinde ne yaparsın?
8. İlişkilerinde en sık yaşadığın döngü hangisi?
9. Sevildiğini nasıl hissedersin?
10. Kıskançlık senin için ne ifade ediyor?
İlişkilerini Yöneten Duygu: GÜVEN
İlişkilerini Yöneten Duygu: TUTKU
İlişkilerini Yöneten Duygu: KORKU
İlişkilerini Yöneten Duygu: KONTROL
