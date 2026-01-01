onedio
İlişkilerini Yöneten Duygu Ne?

Tuğba Karakoç
01.01.2026 - 16:01

Herkes “mantığım” dese de ilişkilerde direksiyona çoğu zaman duygular geçer. Kimi aşkta güven arar, kimi tutkuyla yanar, kimi korkularını bastıramaz, kimi de aklıyla kalbi arasında sıkışır. Peki senin ilişkilerinde ipleri elinde tutan asıl duygu hangisi? Bu test; kişiliğini, bağlanma biçimini ve duygusal reflekslerini biraz deşip cevabı önüne koyacak. 

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Birine karşı hoşlandığını fark ettiğinde ilk tepkin ne olur?

4. Bir ilişkide seni en çok yoran şey hangisi?

5. Tartışma anında genelde nasıl davranırsın?

6. Aşkta seni en çok motive eden şey nedir?

7. Birinin sana mesafe koyduğunu hissettiğinde ne yaparsın?

8. İlişkilerinde en sık yaşadığın döngü hangisi?

9. Sevildiğini nasıl hissedersin?

10. Kıskançlık senin için ne ifade ediyor?

İlişkilerini Yöneten Duygu: GÜVEN

Senin için aşk, duygusal bir sığınak. Birine bağlanman için önce kendini güvende hissetmen gerekiyor. Karşındaki insanın tutarlılığı, sözleriyle davranışlarının örtüşmesi senin için romantizmden bile daha önemli. İlişkilerinde çoğu zaman mantıklı, sakin ve yapıcı bir profil çizersin. Ancak güven sarsıldığında içindeki tüm duygular aniden kapanabilir. Bu da seni mesafeli ya da soğuk gösterebilir. Senin öğrenmen gereken şey; her riski sıfırlamaya çalışmadan da bağ kurabilmek. Güven inşa edilir ama biraz cesaret de ister.

İlişkilerini Yöneten Duygu: TUTKU

Sen ilişkilerde yoğun hisseden, derin yaşayan birisin. Aşk senin için heyecan, coşku ve güçlü bağlar demek. Duygu yoksa ilişki de yok. Bu yoğunluk seni çekici ve unutulmaz kılar ama aynı zamanda yorucu döngülere de sokabilir. Çok bağlanır, çok beklersin. Karşılık alamadığında hayal kırıklığın da büyük olur. Senin için denge önemli: Tutkuyu kaybetmeden sınırlarını korumayı öğrenmek, ilişkilerinde seni çok daha güçlü kılacak.

İlişkilerini Yöneten Duygu: KORKU

Sen ilişkilerde çoğu zaman ne hissettiğini bilsen de bunu yaşamaktan çekiniyorsun. Terk edilme, üzülme ya da değersiz hissetme korkusu seni geri tutuyor. Bu yüzden bazen mesafeli, bazen aşırı bağlı olabiliyorsun. İçindeki çelişki ilişkilerine de yansıyor. Aslında derin bağlar istiyorsun ama incinmekten korkuyorsun. Senin için en büyük dönüşüm; korkularının seni yönetmesine izin vermemek. Duygularını bastırmak yerine onlarla yüzleştiğinde ilişkilerin de dönüşecek.

İlişkilerini Yöneten Duygu: KONTROL

Sen ilişkilerde güvende hissetmek için kontrol etmeye ihtiyaç duyuyorsun. Belirsizlik seni rahatsız ediyor, iplerin elinde olmasını istiyorsun. Bu durum seni güçlü ve kararlı gösterse de zaman zaman karşı taraf üzerinde baskı yaratabilir. Kontrol, senin için aslında bir savunma mekanizması. Senin öğrenmen gereken şey; kontrolü biraz bıraktığında da sevilmeye değer olduğun. Gerçek bağlar, güç savaşlarından değil, karşılıklı güven ve anlayıştan doğar.

