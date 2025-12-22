Sen Nasıl Bir Aşk Hikayesi Yaşamalısın?
Herkesin aşktan beklentisi, ilişkide rahat ettiği alan ve bağlanma şekli farklıdır. Kimi için aşk bir anda gelir, kimi için yavaş yavaş inşa edilir; kimi gerilimden beslenir, kimi huzurdan… Geçmiş ilişkilerin, şu anki ruh halin ve aşka dair tutumların aslında sana nasıl bir aşk hikâyesinin yakıştığını çok net söylüyor. Soruları içtenlikle cevapla, kalbinin aslına hangi senaryoyu istediğini birlikte keşfedelim.
Hazırsan başla!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Aşk denince içgüdüsel olarak ne hissediyorsun?
4. Geçmiş ilişkilerinde en çok ne zorladı seni?
5. Şu anki ilişki durumun hangisine daha yakın?
6. Birine ilgi duyduğunu ne zaman fark edersin?
7. Bir ilişkide seni en çok bağlayan şey ne?
8. Aşkta en zorlandığın konu hangisi?
9. Bir tartışma çıktığında genelde ne yaparsın?
10. Sana göre aşk biraz da…
Düşmandan Aşka
Dostluktan Aşka
İlk Görüşte Aşk
Toksik Aşk
