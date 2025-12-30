onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
, Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Sen Toksik İlişkileri Çeken Biri misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Toksik İlişkileri Çeken Biri misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.12.2025 - 11:11

Bazı insanlar sağlıklı ilişkileri çekerken, bazıları farkında olmadan kendini hep aynı döngünün içinde bulur. Başta heyecanlı başlayan ama sonunda yoran, değersiz hissettiren ya da kafanı karıştıran ilişkiler… Peki bu bir tesadüf mü, yoksa senin duygusal reflekslerinle mi ilgili? Bu test, geçmiş ilişkilerinden bugünkü ruh haline kadar uzanan bir aynayı önüne koyuyor.

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evet/Hayır Testine Göre Sen Toksik İlişkileri Çeken Biri misin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın