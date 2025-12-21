Bize Kendini Anlat, Hangi Ülkenin Güzellik Algısına Uygun Olduğunu Söyleyelim!

Senin güzellik algın “fazla uğraşılmış” olmaktan çok uzak. Fransız estetiğinde olduğu gibi, doğallık ve özgüven senin için en büyük koz. Abartıdan hoşlanmıyor, küçük dokunuşlarla etkileyici olmayı tercih ediyorsun. Fransa’da güzellik, kusurları gizlemek değil; onları zarafetle taşımaktır. Sen de yüz hatlarınla, mimiklerinle ve duruşunla öne çıkıyorsun. Makyaj senin için bir maske değil, sadece hafif bir destek. Bu yüzden senin güzelliğin zamanla fark edilen, yakından bakıldıkça etkileyen bir tür. “Az ama öz” yaklaşımı tam sana göre.