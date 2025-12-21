onedio
Bize Kendini Anlat, Hangi Ülkenin Güzellik Algısına Uygun Olduğunu Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 18:01

Güzellik algısı ülkeden ülkeye, hatta kültürden kültüre değişir. Kimi yerde doğal görünüm öne çıkarken, kimi yerde iddialı hatlar, kimi yerde ise zarif sadelik güzelliğin anahtarıdır. Peki sen hangi ülkenin güzellik anlayışına daha yakınsın? Yüz hatlarından tarzına, makyaj tercihlerinden beden algına kadar seni anlatan ipuçlarını seç; biz de güzellik anlayışının hangi ülkeyle örtüştüğünü söyleyelim!

Hazırsan başla!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Ten rengin hangisine daha yakın?

4. Güneşte tenin nasıl tepki verir?

5. Boyun kaç?

6. Saç rengin nedir?

7. Hangisi senin burun şekline en yakın?

8. Göz rengin hangisi?

9. Yüz şeklin nasıl?

10. Son olarak, vücut şeklin hangisine daha yakın?

Güney Kore

Sen güzelliği bir disiplin olarak görüyorsun. Güney Kore estetiğinde olduğu gibi, bakım ve pürüzsüzlük senin için çok önemli. Cilt sağlığı, temiz görünüm ve genç bir ifade senin önceliğin. Detaylı rutinlerden kaçmıyor, sonuçlarını seviyorsun. Bu da seni her zaman taze, canlı ve özenli gösteriyor. Senin güzelliğin emekle parlayan bir güzellik.

Japonya

Senin için güzellik sadelikte gizli. Japon güzellik anlayışı gibi, abartıdan uzak ama son derece özenli bir görünüm senin tarzın. Detaylara önem veriyorsun: cilt, saç, duruş… Hepsi bir bütün. Göze sokulan değil, huzur veren bir estetik senin imzan. Bu yaklaşım seni hem zarif hem de sofistike kılıyor. Senin güzelliğin sessiz ama etkileyici.

Fransa

Senin güzellik algın “fazla uğraşılmış” olmaktan çok uzak. Fransız estetiğinde olduğu gibi, doğallık ve özgüven senin için en büyük koz. Abartıdan hoşlanmıyor, küçük dokunuşlarla etkileyici olmayı tercih ediyorsun. Fransa’da güzellik, kusurları gizlemek değil; onları zarafetle taşımaktır. Sen de yüz hatlarınla, mimiklerinle ve duruşunla öne çıkıyorsun. Makyaj senin için bir maske değil, sadece hafif bir destek. Bu yüzden senin güzelliğin zamanla fark edilen, yakından bakıldıkça etkileyen bir tür. “Az ama öz” yaklaşımı tam sana göre.

İtalya

Senin güzelliğinde duygu var. İtalyan estetiğinde olduğu gibi, feminenlik, tutku ve güçlü ifade senin stilini oluşturuyor. Bakışların, duruşun ve tarzınla iz bırakıyorsun. Sen güzelliği sadece görünüm değil, bir his olarak taşıyorsun. Bu yüzden senin estetiğin sıcak, iddialı ama aynı zamanda çok zarif.

İsveç

Senin güzelliğin doğayla uyumlu. İsveç güzellik algısında olduğu gibi, sağlıklı olmak ve dengeli görünmek senin için en önemlisi. Aşırı makyaj, yapay dokunuşlar sana göre değil. Sen temiz, sade ve güçlü bir görünümü tercih ediyorsun. Bu da seni her ortamda ferah, güven veren ve modern biri yapıyor. Senin güzelliğin uzun vadeli ve zamansız.

Brezilya

Sen güzelliğini saklamayı değil, göstermeyi sevenlerdensin. Brezilya güzellik algısında olduğu gibi, kıvrımlar, iddia ve enerji senin en güçlü yönlerin. Bakımlı olmak senin için bir lüks değil, bir yaşam tarzı. Fiziksel görünümünü seviyor ve bunu özgüvenle taşıyorsun. Girdiğin ortamda fark edilmen hiç de tesadüf değil. Brezilya estetiğinde güzellik; canlılık, çekicilik ve cesaretle ilgilidir. Sen de tam olarak bunu yansıtıyorsun.

