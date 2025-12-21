Bize Kendini Anlat, Hangi Ülkenin Güzellik Algısına Uygun Olduğunu Söyleyelim!
Güzellik algısı ülkeden ülkeye, hatta kültürden kültüre değişir. Kimi yerde doğal görünüm öne çıkarken, kimi yerde iddialı hatlar, kimi yerde ise zarif sadelik güzelliğin anahtarıdır. Peki sen hangi ülkenin güzellik anlayışına daha yakınsın? Yüz hatlarından tarzına, makyaj tercihlerinden beden algına kadar seni anlatan ipuçlarını seç; biz de güzellik anlayışının hangi ülkeyle örtüştüğünü söyleyelim!
Hazırsan başla!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Ten rengin hangisine daha yakın?
4. Güneşte tenin nasıl tepki verir?
5. Boyun kaç?
6. Saç rengin nedir?
7. Hangisi senin burun şekline en yakın?
8. Göz rengin hangisi?
9. Yüz şeklin nasıl?
10. Son olarak, vücut şeklin hangisine daha yakın?
Güney Kore
Japonya
Fransa
İtalya
İsveç
Brezilya
