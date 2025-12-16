onedio
Senin En Çekici Yönün Ne?

Senin En Çekici Yönün Ne?

Herkesin çekiciliği kendine özgüdür; kimimiz bakışlarıyla etkiler, kimimiz enerjisiyle, kimimiz de zekasıyla büyüler. Seksilik, yalnızca fiziksel bir özellik değil; bir insanın yürüyüşünde, sözlerinde, duruşunda ve bıraktığı izde saklıdır. Bu test sana, içinizde saklı olan ama belki de farkında olmadığın o en çekici tarafının ne olduğunu gösterecek.

Hazırsan başlayalım!

1. Öncelikle cinsiyetini seç!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Sence sen içe dönük biri misin, dışa dönük biri misin?

4. Arkadaşlarınla genelde hangi konular hakkında konuşuyorsunuz ya da espri yapıyorsunu?

5. Hayatın bir film olsaydı hangisinin seni oynamasını isterdin?

6. Uzun zamandır hoşlandığın/kestiğin kişi seni buluşmaya çağırıyor, ne yaparsın?

7. Birinin senin ruh eşin olabilmesi için hangi özelliğinin olması gerekir?

8. Ölmeden önce aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmak istiyorsun?

9. Bir partiye gittiğinde hangisini planlarsın?

10. Seni en çok hangisi tanımlar?

Zekan!

Bu dünyada kusursuz işleyen bir akıldan daha çekici bir şey var mı? Bizce asla! Senin en göz alıcı yanın, adeta jilet gibi keskin zekân. Daha cümle tamamlanmadan ne dendiğini kavrayan, ince nüansları anında çözen bir algın var. Bilgin desen, ansiklopedi misali… Evet, kabul, bazen o üstün zekâ biraz kibire dönüşebiliyor ve insanlara yukarıdan baktığın oluyor. Fakat bu “kusur” bile sende bambaşka bir aura yaratıyor; seni hem gizemli hem de ulaşılamaz kılıyor. Resmen elden düşmeyen bir çekicilik!

Espri Yeteneğin!

Hiç tartışmasız, sende en çok büyüleyici duran şey o muhteşem mizah anlayışın. Bu hayatta herkes ne ister? Huzur, mutluluk, iyi hissetmek… Ve bunun en güçlü anahtarı kahkahadır. Sen ise insanları güldürme konusunda adeta doğuştan yeteneklisin. Bulunduğun ortamda hemen dikkat çekiyor, enerjinle herkese iyi geliyorsun. En kötü anı bile tek bir cümleyle yumuşatıp ortama renk katmayı başarıyorsun. Zekân keskin, dilinse şeker gibi akıcı… Kısacası, bu kombinasyonla karşı koymak pek mümkün değil. Kelimenin tam anlamıyla büyülüyorsun!

Tutkun!

Bir şeye inanıp onun ardına düşen, idealleri uğruna kendini yorup tüketmekten çekinmeyen insan kadar çekicisi var mı? Pek sayılmaz. Çünkü böyle biri herkesin gözünde “gerçek”tir. Hayatında yarım kalan ya da gelişi güzel duran hiçbir şey yoktur; hislerin de kararların da en sahici hâliyle yaşanır. Aşkı bile uçlarda, abartısızca, filtresiz ve sonuna kadar hissetmeyi bilirsin. İşte bu yüzden, yapaylığın hüküm sürdüğü bu tuhaf dünyada senin gibi tutkulu bir ruh adeta bulunmaz bir hazine. Kısacası… o kişi sensin!

Başına Buyrukluğun!

Sende en çekici olan şey, kimseyi umursamayan o özgür tavrın ve ne olursa olsun kendi yolundan şaşmaman. Kafanın dikine gitmek senin yaşam biçimin; kurala, beklentiye, yönlendirmeye asla gelmiyorsun. Bu bağımsız ruh hâli bile seni başlı başına büyüleyici kılıyor. Çabuk sıkılır, çabuk bunalan bir yapın var; “gitmek” senin pasif değil aktif bir tercihindir. Tutulması zor, elde edilmesi güç, kayıp düşmesi anlık olan sabun gibi… Bu zorluk, çevrendekiler için seni daha da esrarengiz ve cazip hâle getiriyor. Kısacası sen İstanbul gibisin: fethedilmesi kolay olmayan, değerini bilenin nadir çıktığı, surları güçle değil ruhla aşılabilen bir şehir… Bu yüzden hem seksi, hem gizemli, hem de unutulmazsın.

Gözlerin!

Nereden başlasak gerçekten bilmiyoruz… Ama bir yerden girelim: Senin tüm olayın gözlerinde bitiyor. O iki eşsiz noktadan baktığında insanın içi çekiliyor, resmen çarpılmışa dönüyor. Bir bakış atıyorsun, karşı tarafın dünyası ekseninden kayıyor. Bakışlarının etkisi ise bambaşka bir hikâye. Onlara maruz kalan biri günlerce kendine gelemez; iştahı kaçar, ruh hâli altüst olur, düşünceleri darmadağın olur. Çünkü o gözler yalnızca görmek için değil, etkilemek, çarpılmak ve çarpmak için yaratılmış gibi. Kısacası bu gözler, bu bakışlar senin alamet-i farikan… Ve şarkıda dendiği gibi: “Gözlerin ah o gözlerin, milleti milletten alan; sislerin ardından buğulu bakan…”

Kendine Güvenin!

Senin en büyük etkin, sınırsız özgüvenin   ve seksapelinin asıl kaynağı da tam olarak bu! Çünkü bir insanı gerçekten çekici yapan şey ne güzellik, ne başarı, ne de zeka… Özgüvendir, özgüven! Sende de bu öyle doğal, öyle güçlü akıyor ki, seni tanıyan herkes ister istemez etkine kapılıyor. Auran o kadar belirgin, enerjin o kadar yüksek ki, insanlar sana doğru karanlıkta ışığa koşan sinekler gibi çekiliyor. Yanında olmak istiyorlar, çünkü sende bir netlik, bir kararlılık var. Ne istediğini tam biliyorsun, adımların sağlam, tavrın sarsılmaz. Kafanda asla sis yok, belirsizlik yok; kendinden emin duruşun her hareketinde okunuyor. Ve tüm bu sebeplerle… Ku-sur-suz-sun!

