11.12.2025 - 10:01

Herkesin güçlü yanları olduğu kadar zorlayıcı tarafları da var. Kimi çok düşünmekten adım atamaz, kimi hiçbir şeyi umursamıyormuş gibi yaşar. Bazıları duygularına yenilir, bazıları ise her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken herkesi uzağa iter. Bu test “kusur bulmak” için değil; seni zorlayan tarafı fark edip nedenlerini anlaman için hazırlandı. Cevapların, hayatta seni geride tutan o küçük ama etkili noktayı açığa çıkaracak.

Hazırsan başlayalım!

Senin Dezavantajın Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
