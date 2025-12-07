Karakterine Göre Sen Hangi Masa Oyunusun?

Sen doğası gereği sakin, derin düşünen ve sabırlı bir karaktersin. Kolay kolay paniklemiyorsun çünkü iç dünyan oldukça düzenli. Senin için olayları anlamak, tartmak ve doğru hamleyi bulmak çok önemli. Bu yüzden insanlar seni sessiz ama etkili biri olarak görür. İlişkilerinde de uyumlu, dengeli ve kırıcı olmayan bir tavrın var. İnsanlar yanında kendilerini rahat ve güvende hisseder. Birçok kişi seni sırdaş olarak seçer çünkü empatin ve objektif yaklaşımın onlara iyi gelir. Gereksiz çatışmadan hoşlanmıyorsun fakat sınırlarını bilen bir yapın var. Hayatta Jenga blokları gibi hassas ama sağlam bir denge kuruyorsun. Sessiz gücün, inceliğin ve derinliğin seni diğerlerinden ayırıyor.