Karakterine Göre Sen Hangi Masa Oyunusun?
Herkesin kişiliği bir masa oyununun ruhunu taşır: kimimiz stratejik ve kontrollü, kimimiz enerjik ve sosyal, kimimiz dengeli ve sabırlı, kimimiz ise uzun vadeli planlarla hareket eder. Bu test seçimlerin, içgüdülerin, düşünme biçimin ve hayata bakış açına göre senin hangi masa oyunu olduğunu söylüyor!
Hazırsan başla!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Günlük hayatta karar verirken hangisi seni daha iyi anlatır?
4. Biri senden yardım istediğinde ilk tepkin?
5. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissedersin?
6. Birinin seni en çok hangi özelliğinle hatırladığını düşünürsün?
7. Hangisi seni daha çok yansıtır?
8. Hobilerinde genel olarak neyi ararsın?
9. Sana göre ideal bir tatil nasıl olmalı?
10. Gün sonunda ruh halin genelde nasıl olur?
SATRANÇ
JENGA
TABU
MONOPOLY
