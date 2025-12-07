onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Karakterine Göre Sen Hangi Masa Oyunusun?

Karakterine Göre Sen Hangi Masa Oyunusun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.12.2025 - 13:01

Herkesin kişiliği bir masa oyununun ruhunu taşır: kimimiz stratejik ve kontrollü, kimimiz enerjik ve sosyal, kimimiz dengeli ve sabırlı, kimimiz ise uzun vadeli planlarla hareket eder. Bu test seçimlerin, içgüdülerin, düşünme biçimin ve hayata bakış açına göre senin hangi masa oyunu olduğunu söylüyor!

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Günlük hayatta karar verirken hangisi seni daha iyi anlatır?

4. Biri senden yardım istediğinde ilk tepkin?

5. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Birinin seni en çok hangi özelliğinle hatırladığını düşünürsün?

7. Hangisi seni daha çok yansıtır?

8. Hobilerinde genel olarak neyi ararsın?

9. Sana göre ideal bir tatil nasıl olmalı?

10. Gün sonunda ruh halin genelde nasıl olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SATRANÇ

Senin kişiliğin temelde kontrol, planlama ve güçlü bir düşünme yapısına dayanıyor. Hayatta rastgelelikten hoşlanmıyor, adımlarını önceden görmek istiyorsun. Kendini gerçekleştirme biçimin çoğu zaman düzen kurmak, hedef koymak ve bu hedefleri mantıklı yollarla tamamlamak üzerine. İnsanlar seni güvenilir bir yön gösterici olarak görür. Sosyal ilişkilerinde de stratejik ama soğuk olmayan bir yaklaşımın var. Mantıklı ve ciddi görünsen de, değer verdiğin insanlara karşı oldukça korumacı ve fedakârsın. Seni tanıyan herkesin “her zaman yanında olur” dediği tiptesin. Zor durumlarda paniklememen en büyük gücün. Hayatta satranç taşı gibi hareket ediyorsun; her adımın anlamlı, yerli yerinde ve etkili. Bu da seni güçlü, kararlı ve saygın bir karakter yapıyor.

JENGA

JENGA

Sen doğası gereği sakin, derin düşünen ve sabırlı bir karaktersin. Kolay kolay paniklemiyorsun çünkü iç dünyan oldukça düzenli. Senin için olayları anlamak, tartmak ve doğru hamleyi bulmak çok önemli. Bu yüzden insanlar seni sessiz ama etkili biri olarak görür. İlişkilerinde de uyumlu, dengeli ve kırıcı olmayan bir tavrın var. İnsanlar yanında kendilerini rahat ve güvende hisseder. Birçok kişi seni sırdaş olarak seçer çünkü empatin ve objektif yaklaşımın onlara iyi gelir. Gereksiz çatışmadan hoşlanmıyorsun fakat sınırlarını bilen bir yapın var. Hayatta Jenga blokları gibi hassas ama sağlam bir denge kuruyorsun. Sessiz gücün, inceliğin ve derinliğin seni diğerlerinden ayırıyor.

TABU

Sen tam bir pozitiflik, yaratıcılık ve sosyal enerji patlamasısın. İnsanlar seni görünce ortam bir anda canlanıyor; ışığın resmen etrafına yayılıyor. Enerjik, eğlenceli ama aynı zamanda zeki bir tarafın var. İletişim yeteneğin çevrendeki çoğu insanın hayran olduğu bir özellik. İlişkilerinde samimiyeti ve sıcaklığı merkezine alıyorsun. Mizahın ve pozitif duruşun zor anlarda bile çevrendekilere umut veriyor. Çoğu insan seni “iyi ki var” kategorisine koyuyor çünkü sen olduğunda hiçbir şey sıkıcı olmuyor. Yeni deneyimlere açıksın ve seni durdurmak zor. Hayatta Tabu oyunu gibi hızlı, renkli ve eğlencelisin. Seni tanıyan herkes enerjinin bulaşıcı olduğunu düşünüyor.

MONOPOLY

Sen karakter olarak istikrarlı, mantıklı, sabırlı ve ileri görüşlü birisin. Risk almayı bilirsin ama asla kontrolsüzce hareket etmezsin. Sorumluluk duygun oldukça güçlü ve çoğu insan senden tavsiye almak ister. Hayatta planlı hareket etmek seni güvende hissettiriyor. İkili ilişkilerde sadakat ve güven senin için çok önemli. Yüzeysel insanlarla enerjini harcamazsın; birine değer verdiğinde sonuna kadar yanında olursun. Karar verirken her açıdan düşünür, aceleye getirmezsin. Bu tavrın çevrendeki insanlar tarafından olgun ve saygıdeğer bulunuyor. Monopoly gibi sistemli, kontrollü ve uzun vadeli bir enerjin var. Attığın her adım sağlam duvarlar gibi ayakta kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın