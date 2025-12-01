Anne/Baba Olduğunda Hangi Hayvan Gibi Olacaksın?

Ayı ebeveyni güçlüdür, dayanıklıdır ve ailesini korumayı her şeyin önünde tutar. Sen de ileride ebeveyn olduğunda çocuğunun güvenliği senin en büyük önceliğin olacak. Onun için sağlam bir dünya oluşturmak, duygusal olarak yanında olmak ve her durumda destek sağlamak senin doğanda var. İletişim tarzın da sevgi dolu olur. Çok bağıran ya da sertlik gösteren biri değilsin; aksine sakin, sarıp sarmalayan, açıklayan ve anlayan bir ebeveyn olursun. Çocuk sana yaslanabildiğini her zaman hisseder. İster küçük bir sorun olsun ister büyük bir kriz, senin yanında güvende olduğunu bilir. Bir ayı gibi güçlü, yumuşak ve sabırlı olursun. Gerektiği zaman sertleşebilirsin ama bunu sadece koruma amaçlı yaparsın. Çocuğun için bir “yuva” niteliği taşırsın.