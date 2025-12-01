onedio
Anne/Baba Olduğunda Hangi Hayvan Gibi Olacaksın?

Anne/Baba Olduğunda Hangi Hayvan Gibi Olacaksın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 12:01

Herkesin ebeveynlik tarzı farklıdır: Kimimiz koruyucuyuz, kimimiz oyunbaz, kimimiz sabırlı, kimimiz ise tam bir yönlendirici. Peki sen ebeveyn olduğunda hangi hayvanın özelliklerini taşıyacaksın? Kendini düşündüğünden çok daha ilginç bir cevabı olabilir!

Bu testle günlük davranışların, stres anındaki tutumların, insanlarla ilişkilerin ve sorumluluk alış şeklin üzerinden hangi “hayvan ebeveyni” olduğun ortaya çıkacak.

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Çocuğunun sana çok fazla soru sorduğunu düşün, nasıl davranırsın?

4. Günlük hayatında sorumluluklara yaklaşımın nasıl?

5. Bir kriz anında (çocuk düştü, ağlıyor vs.) ilk tepkini seç:

6. Sana göre bir çocuk nasıl büyütülmeli?

7. Çocuğun ilk hatasında nasıl davranırsın?

8. Bir çocuğun öz güven kazanması için en önemli şey sence?

9. Bir çocuğa öğreteceğin ilk değer ne olurdu?

10. Ailen senin için ne ifade eder?

Ayı Ebeveyni - Koruyucu, Sıcak, Güven Odaklı

Ayı ebeveyni güçlüdür, dayanıklıdır ve ailesini korumayı her şeyin önünde tutar. Sen de ileride ebeveyn olduğunda çocuğunun güvenliği senin en büyük önceliğin olacak. Onun için sağlam bir dünya oluşturmak, duygusal olarak yanında olmak ve her durumda destek sağlamak senin doğanda var. İletişim tarzın da sevgi dolu olur. Çok bağıran ya da sertlik gösteren biri değilsin; aksine sakin, sarıp sarmalayan, açıklayan ve anlayan bir ebeveyn olursun. Çocuk sana yaslanabildiğini her zaman hisseder. İster küçük bir sorun olsun ister büyük bir kriz, senin yanında güvende olduğunu bilir. Bir ayı gibi güçlü, yumuşak ve sabırlı olursun. Gerektiği zaman sertleşebilirsin ama bunu sadece koruma amaçlı yaparsın. Çocuğun için bir “yuva” niteliği taşırsın.

Kuş Ebeveyni - Özgürlükçü, Cesur, Keşfe Açık

Kuş ebeveynler yavrularını uçarak büyütür: özgür, cesaretli, gökyüzüne hazır. Sen de çocuklara alan açan, onları dünyayı keşfetmeye teşvik eden bir yapıya sahipsin. “Bırak denesin, görsün, öğrensin” yaklaşımını benimseyen tipik özgürlükçü ebeveynlerden olursun. Kurallar koyarsın ama boğmazsın. Çocuğun kendi sınırlarını öğrenmesini ister, merak duygusunu engellemezsin. Doğayı, gezmeyi, değişik deneyimleri ve bağımsızlığı öğretirsin. Senin çocuğun erken yaşta kendi yolunu bulabilen biri olur. Tıpkı bir kuş gibi hafif, özgür ve cesaret verici bir enerjiyi eve taşırsın. Çocuğunla kurduğun bağ “yakın ama bağımsız” olacaktır.

Köpek Ebeveyni - Neşeli, Oyunbaz, Sevgi Dolu

Köpek ebeveynleri sıcak, hareketli ve oyunbazdır. Sen de ileride çocuklarınla kahkahalar atan, oyunlar oynayan, enerjik bir ebeveyn olursun. Sevgi göstermekten çekinmezsin; sarılır, güldürür, moral verirsin. Evinde mutlaka neşeli bir enerji dolaşır. Çocuklar seninle vakit geçirmekten keyif alır çünkü sen hem arkadaş hem ebeveyn olabilen tiplerdensin. Kural koyarsın ama bunu bile eğlenceli bir dille yaparsın. Hayat dolu yapın hem çocukların gelişimine hem aile ortamına büyük katkı sağlar. Bir köpek gibi sadık, şefkatli ve pozitif bir ebeveyn olursun. Ailen senin enerjinle büyür, evin adeta bir sevgi yuvası olur.

Baykuş Ebeveyni - Bilge, Sakin, Öğreten

Baykuşlar bilgeliğin sembolüdür. Sen de ebeveyn olduğunda akılcı, sabırlı ve öğretici bir tarz sergilersin. Çocuğunu düşünmeye, sorgulamaya, neden-sonuç ilişkileri kurmaya yönlendirirsin. Hata yaptığında kızmak yerine “Sence burada neyi farklı yapabilirdin?” diye soran ebeveynlerdensin. Disiplin anlayışın sertlik değil, kavrama ve farkındalık üzerinedir. Çocuğun, senin sayende güçlü bir karakter, yüksek bir farkındalık ve sağlam bir mantık sistemi geliştirir. Sakin enerjin evde huzur yaratır. Bir baykuş gibi içgörülü, dengeli ve yol gösterici bir ebeveyn olursun. Çocuğun seni her zaman rehber olarak görür.

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
