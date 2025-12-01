Anne/Baba Olduğunda Hangi Hayvan Gibi Olacaksın?
Herkesin ebeveynlik tarzı farklıdır: Kimimiz koruyucuyuz, kimimiz oyunbaz, kimimiz sabırlı, kimimiz ise tam bir yönlendirici. Peki sen ebeveyn olduğunda hangi hayvanın özelliklerini taşıyacaksın? Kendini düşündüğünden çok daha ilginç bir cevabı olabilir!
Bu testle günlük davranışların, stres anındaki tutumların, insanlarla ilişkilerin ve sorumluluk alış şeklin üzerinden hangi “hayvan ebeveyni” olduğun ortaya çıkacak.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Çocuğunun sana çok fazla soru sorduğunu düşün, nasıl davranırsın?
4. Günlük hayatında sorumluluklara yaklaşımın nasıl?
5. Bir kriz anında (çocuk düştü, ağlıyor vs.) ilk tepkini seç:
6. Sana göre bir çocuk nasıl büyütülmeli?
7. Çocuğun ilk hatasında nasıl davranırsın?
8. Bir çocuğun öz güven kazanması için en önemli şey sence?
9. Bir çocuğa öğreteceğin ilk değer ne olurdu?
10. Ailen senin için ne ifade eder?
Ayı Ebeveyni - Koruyucu, Sıcak, Güven Odaklı
Kuş Ebeveyni - Özgürlükçü, Cesur, Keşfe Açık
Köpek Ebeveyni - Neşeli, Oyunbaz, Sevgi Dolu
Baykuş Ebeveyni - Bilge, Sakin, Öğreten
