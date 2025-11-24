onedio
Sen İnternet Olmadan Ne Kadar Dayanabilirsin?

Sen İnternet Olmadan Ne Kadar Dayanabilirsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
24.11.2025 - 10:17

Günümüz dünyasında internet hayatımızın neredeyse her anına sızmış durumda. Peki, gerçekten bir günlüğüne bile internetsiz kalabilir misin? Yoksa Wi-Fi görünce şarjı yüzde 5 olan telefon gibi hemen bağlanma ihtiyacı mı hissediyorsun? Bu test, dijital dünyayla olan bağının ne kadar güçlü olduğunu ve internetsizliğe karşı dayanıklılık seviyeni ölçmek için hazırlandı. 

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Ne kadar sıklıkla online yemek siparişi veriyosun?

4. Peki kıyafet alışverişlerini internetten mi yapıyorsun?

5. Resmi tatillerde sen naparsın?

6. Özel zevklerin arasında aşağıdakilerden hangisi olabilir?

7. Tatilde internetin çok kötü. Ne hissedersin?

8. Uzun bir uçak yolculuğunda ne yaparsın?

9. Peki, içerik üretmeyi seviyor musun?

10. Son olarak hangisi sana hediye gelse mutluluktan çıldırırdın?

Üç saat bile zor!

İnternet senin için sadece bir araç değil, günlük yaşamının temel parçalarından biri. Sinyal gidince kalp ritmin bile değişiyor olabilir! Sürekli online olmak seni güvende hissettiriyor ve dünyayla bağının kopmaması gerektiğini düşünüyorsun. Dijital dünyada aktif olmak hayatının büyük bir kısmını kaplıyor. İnternetsizlik, sende panik hissi yaratabiliyor. Kontrolün elinden gittiğini düşünmek moralini bozuyor ve seni huzursuzlaştırıyor. Yalnızca sosyal medya değil; bilgiye erişememek, mesaj kaçırmak ya da akıştan geri düşmek seni strese sokuyor. Bu yüzden alternatif bir uğraş bulmakta zorlanabiliyorsun.

Birkaç gün dayanırsın!

İnternet senin için önemli, hatta hayat rutininde büyük bir yer kaplıyor; ancak internetsiz de kalınca hemen dağılmıyorsun. İlk başta hafif panik, biraz gerginlik hissedebilirsin ama kısa sürede duruma alışabiliyorsun. Önemli olan, bu durumu çok da büyütmüyor olman. Zaman zaman internete ihtiyaç duyuyor olsan da, kendini başka aktivitelerle oyalayabilme becerin var. Bu da seni dengeli bir kullanıcı yapıyor. İnternetsiz geçen birkaç saat, hatta bazen bir gün bile senin için büyük bir drama dönüşmeyebilir.

1 hafta dayanacağın kesin!

İnternetsizlik ilk anda “Hmm, şimdi ne yapacağım?” dedirtse de, çok kısa sürede adapte olabilen bir yapın var. Günlük yaşama o kadar çok alışmışsın ki internetin yokluğu hafif bir boşluk hissettirse bile bunu panik haline getirmiyorsun. Oldukça dengeli bir yaklaşım sergiliyorsun. Senin için internet daha çok eğlence ve kolaylık sağlayan bir araç. Ama bu aracın eksikliği seni hayattan koparamıyor. Çevrene, hobilerine, kitaplara, müziğe veya kendine zaman ayırabilme becerin var. Bu yüzden internetsiz ortamlarda da aktif ve üretken kalabiliyorsun.

İstediğin kadar dayanırsın!

Tebrikler! Sen, internet olmadan da hayatın gayet güzel aktığına inanan özel bir kitle içindesin. Dijital dünyaya bağlı değilsin; aksine zaman zaman ondan uzak kalmak sana iyi geliyor. İnternetsizlik senin için bir engel değil, bir özgürlük alanı. Hayatı daha çok anı yaşayarak deneyimlemeyi seviyorsun. İnternetin sunduğu kolaylıkları reddetmiyorsun ama ona bağımlı da değilsin. Doğa, kitaplar, sohbetler, yürüyüşler, üretmek… Senin için hepsi internetsizken de keyifli. Çevrimiçi olma baskısı seni hiç yormuyor.

