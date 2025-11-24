Sen İnternet Olmadan Ne Kadar Dayanabilirsin?

İnternetsizlik ilk anda “Hmm, şimdi ne yapacağım?” dedirtse de, çok kısa sürede adapte olabilen bir yapın var. Günlük yaşama o kadar çok alışmışsın ki internetin yokluğu hafif bir boşluk hissettirse bile bunu panik haline getirmiyorsun. Oldukça dengeli bir yaklaşım sergiliyorsun. Senin için internet daha çok eğlence ve kolaylık sağlayan bir araç. Ama bu aracın eksikliği seni hayattan koparamıyor. Çevrene, hobilerine, kitaplara, müziğe veya kendine zaman ayırabilme becerin var. Bu yüzden internetsiz ortamlarda da aktif ve üretken kalabiliyorsun.