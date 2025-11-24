Sen İnternet Olmadan Ne Kadar Dayanabilirsin?
Günümüz dünyasında internet hayatımızın neredeyse her anına sızmış durumda. Peki, gerçekten bir günlüğüne bile internetsiz kalabilir misin? Yoksa Wi-Fi görünce şarjı yüzde 5 olan telefon gibi hemen bağlanma ihtiyacı mı hissediyorsun? Bu test, dijital dünyayla olan bağının ne kadar güçlü olduğunu ve internetsizliğe karşı dayanıklılık seviyeni ölçmek için hazırlandı.
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçerek başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Ne kadar sıklıkla online yemek siparişi veriyosun?
4. Peki kıyafet alışverişlerini internetten mi yapıyorsun?
5. Resmi tatillerde sen naparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Özel zevklerin arasında aşağıdakilerden hangisi olabilir?
7. Tatilde internetin çok kötü. Ne hissedersin?
8. Uzun bir uçak yolculuğunda ne yaparsın?
9. Peki, içerik üretmeyi seviyor musun?
10. Son olarak hangisi sana hediye gelse mutluluktan çıldırırdın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç saat bile zor!
Birkaç gün dayanırsın!
1 hafta dayanacağın kesin!
İstediğin kadar dayanırsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın