Bu Sorulara Evet Cevabı Veriyorsanız Biyolojik Yaşınız Sandığınızdan Yaşlı Olabilir!

Tebrikler! Senin biyolojik yaşın büyük ihtimalle gerçek yaşından daha genç. Zihinsel esnekliğin, merakın ve sosyal enerjin güçlü. Hem fiziksel hem psikolojik olarak kendine iyi bakıyor ya da doğal olarak genç bir metabolizmaya sahipsin. Bu durum çevrendekiler tarafından da fark edilen bir tazelik ve canlılık yayıyor. Kolay motive oluyorsun, hayata yönelik umudun yüksek ve yeniliğe açıksın. Bu enerjiyi korumak için tek yapman gereken şey sürdürülebilirlik: sağlıklı uyku, hareket ve dengeli sosyal ilişkiler senin için yeterli. İçinde hâlâ kocaman bir “yaşama sevinci” var. Bunu kaybetme.