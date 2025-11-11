Bu Sorulara Evet Cevabı Veriyorsanız Biyolojik Yaşınız Sandığınızdan Yaşlı Olabilir!
Hepimiz yaşımızı nüfus cüzdanına bakarak biliyoruz, peki ya “içerideki yaşınızı”? Bazen 20 yaşındayken 40 gibi hissederiz, bazen de 30’larda olup hâlâ 18’lik enerjiyle dolaşırız. Beden, zihin ve sosyal alışkanlıklar aslında biyolojik yaşımızın ipuçlarını verir.
Aşağıdaki sorulara Evet veya Hayır diyerek yanıt ver; bu test sana kronolojik yaşının ötesindeki biyolojik yaşını söyleyecek..
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabahları yataktan kalkmak senin için giderek zorlaşıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Günde en az bir kez “çok yoruldum” dediğini fark ediyor musun?
3. Stres seni olduğundan daha hızlı tüketiyormuş gibi hissediyor musun?
4. Düzenli egzersiz yapmadığını söyleyebilir misin?
5. Son zamanlarda küçük şeylere bile daha az tahammül ettiğini düşünüyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Telefonla konuşmayı veya mesajlaşmayı bazen “yorucu” buluyor musun?
7. “Eskiden daha cesurdum” diye düşündüğün oluyor mu?
8. Hava değişimlerinden çabuk etkileniyor musun? (baş ağrısı, halsizlik vb.)
9. Yeni şeyler öğrenmek eskisine göre daha zor geliyor mu?
10. Sosyal ortamlara girmek yerine evde kalmayı daha çok tercih ediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biyolojik Yaşın Gerçek Yaşının Önünde Olabilir
Genç Beden Genç Ruh!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın