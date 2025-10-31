Evet/Hayır Testiyle Anti-Sosyal Biri Olup Olmadığını Öğren!
Kimi insanlar kalabalıklar içinde enerji toplarken, kimileri yalnız kalmayı ve kendi alanına çekilmeyi tercih eder. Peki, senin sosyal dünyaya yaklaşımın nasıl? Gerçekten anti-sosyal biri misin yoksa sadece zaman zaman yalnız kalmaya mı ihtiyacın var? Bu onedio testi ile kendi sosyal eğilimlerini ve insanlarla ilişkilerini keşfedebilirsin.
Hazırsan başlayalım!
1. Kalabalık bir partide kendini rahat hisseder misin?
2. Uzun süre yalnız kalmayı sever misin?
3. Yeni insanlarla tanışmak seni heyecanlandırır mı?
4. Sık sık insanlardan uzaklaşmak ister misin?
5. Dışarı çıkıp bir şeyler yapmak yerine evde kalıp dizi film izlemeyi mi tercih edersin?
6. Seninle arkadaş olmak zor mu?
7. Ekip olarak çalışmaktansa bireysel olarak çalışmayı mı istersin?
8. İnsanlarla tartışmaktan ya da çatışmaktan kaçınır mısın?
9. İnsanları gözlemlemeyi sever misin?
10. Başkalarıyla derin bağlantılar kurmak yerine yüzeysel ilişkiler mi tercih edersin?
İnsanlardan Uzak Durmayı Tercih Ediyorsun
Sosyal Hayatta Sınırlı Alanın Var
Sadece Zaman Zaman Yalnızlığı Seviyorsun
