Verdiğin Tepkilere Göre Sosyal IQ'un Kaç?
Hepimiz sosyal ortamlarda farklı tepkiler veririz. Kimi hemen kaynaşır, kimi gözlem yapmayı tercih eder, kimiyse doğru anı bekler. Peki senin sosyal zekan yani sosyal IQ’un ne kadar gelişmiş? Bu testte sana vereceğimiz 10 farklı sosyal durum senaryosuna vereceğin cevaplar, sosyal zeka seviyeni ortaya çıkaracak!
Hazırsan başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seç!
2. Kalabalık bir ortama ilk girdiğinde ne yaparsın?
3. Bir arkadaşın kötü bir gün geçiriyor, ne yaparsın?
4. Tanımadığın biri sana yardım ediyor, nasıl tepki verirsin?
5. Kalabalıkta biri seni yanlışlıkla iterse…
6. Toplu taşımada yaşlı biri ayakta kaldı ne yaparsın?
7. Grup sohbetinde biri seni sürekli sözünden kesiyor, ne yaparsın?
8. Yeni tanıştığın birine kendini tanıtırken…
9. Bir arkadaşın grubun dışında bırakılmış hissediyor.
10. Biri sana iltifat ettiğinde…
Etkileyici bir şekilde sosyalsin!
Güçlü sosyal becerilere sahipsin!
Fena değil!
Sosyalleşme konusunda zorlanıyorsun!
