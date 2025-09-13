onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Verdiğin Tepkilere Göre Sosyal IQ'un Kaç?

Verdiğin Tepkilere Göre Sosyal IQ'un Kaç?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.09.2025 - 16:03

Hepimiz sosyal ortamlarda farklı tepkiler veririz. Kimi hemen kaynaşır, kimi gözlem yapmayı tercih eder, kimiyse doğru anı bekler. Peki senin sosyal zekan yani sosyal IQ’un ne kadar gelişmiş? Bu testte sana vereceğimiz 10 farklı sosyal durum senaryosuna vereceğin cevaplar, sosyal zeka seviyeni ortaya çıkaracak! 

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seç!

2. Kalabalık bir ortama ilk girdiğinde ne yaparsın?

3. Bir arkadaşın kötü bir gün geçiriyor, ne yaparsın?

4. Tanımadığın biri sana yardım ediyor, nasıl tepki verirsin?

5. Kalabalıkta biri seni yanlışlıkla iterse…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Toplu taşımada yaşlı biri ayakta kaldı ne yaparsın?

7. Grup sohbetinde biri seni sürekli sözünden kesiyor, ne yaparsın?

8. Yeni tanıştığın birine kendini tanıtırken…

9. Bir arkadaşın grubun dışında bırakılmış hissediyor.

10. Biri sana iltifat ettiğinde…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Etkileyici bir şekilde sosyalsin!

İnsanlarla kurduğun bağ, empati yeteneğin ve olaylara yaklaşım tarzın sayesinde çevrendekiler seni seviyor ve sana güveniyor. Sosyal ortamlarda neredeyse hiç zorlanmıyor, her durumda doğru tepkiyi veriyorsun. Bu da seni aranan bir arkadaş, güvenilir bir sırdaş ve güçlü bir iletişimci yapıyor. Çevrendeki insanlar sana kolayca açılabiliyor çünkü sen onları anlamayı ve yargılamadan dinlemeyi biliyorsun. Bununla beraber, enerjin ve samimiyetin gruplarda denge unsuru oluyor. İnsanlar seni hem eğlenceli hem de sakinleştirici biri olarak görüyor. Elbette bazen kendi sınırlarını hatırlamak önemli. Çünkü başkalarına gösterdiğin bu ilgi ve anlayış, seni yorabilir. Yine de sosyal IQ konusunda zirvedesin diyebiliriz!

Güçlü sosyal becerilere sahipsin!

İnsanlarla kolay iletişim kuruyor, empati yapabiliyor ve doğru anda doğru sözü söyleyebiliyorsun. Çoğu zaman sosyal ortamlarda rahat hissediyor ve çevrendekilerle uyum sağlıyorsun. Bazen fazla çekingen ya da fazla girişken davranabildiğin anlar olsa da, genel olarak dengeyi koruyabiliyorsun. İnsanlar seni güvenilir, samimi ve kolay anlaşılır biri olarak görüyor. Bu da arkadaşlıklarında ve ilişkilerinde avantaj sağlıyor. Kendini geliştirmeye devam edersen, sosyal IQ’unu daha da yukarı taşıyabilirsin. Küçük pratiklerle, seni hiç tanımayan insanlara bile rahatça yakınlaşabilirsin.

Fena değil!

Bazı ortamlarda rahat hissediyor ve insanlarla güzel iletişim kurabiliyorsun, fakat bazen çekingenlik ya da yanlış anlama ihtimali seni zorlayabiliyor. Arkadaşların seni çoğunlukla anlayışlı ve iyi niyetli biri olarak görüyor, ancak iletişimde bazen daha fazla çaba göstermen gerekebiliyor. Özellikle kalabalık veya yeni ortamlarda geri planda kalma eğilimin var. Bu durum aslında geliştirilebilir bir özellik. Biraz daha kendini ifade etmeye odaklanırsan, sosyal IQ’unu kolayca daha yüksek seviyeye taşıyabilirsin.

Sosyalleşme konusunda zorlanıyorsun!

İnsanlarla iletişimde bazen kendini doğru ifade edemiyor ya da yanlış tepkiler veriyor olabilirsin. Bu da seni sosyal ortamlarda daha geri planda tutuyor. Bunun nedeni utangaçlık, güvensizlik ya da fazla içe dönük bir yapıya sahip olman olabilir. Ancak unutma ki sosyal IQ doğuştan sabit değil, zamanla öğrenilebilecek ve geliştirilebilecek bir beceridir. Küçük adımlarla sosyal becerilerini güçlendirebilirsin. Kendine şans verirsen ve iletişim pratikleri yaparsan, çok kısa sürede bu alanda gelişebilirsin. Şu an düşük görünen sosyal IQ’un, seni sınırlamak zorunda değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın