Verdiğin Tepkilere Göre Sosyal IQ'un Kaç?

İnsanlarla kurduğun bağ, empati yeteneğin ve olaylara yaklaşım tarzın sayesinde çevrendekiler seni seviyor ve sana güveniyor. Sosyal ortamlarda neredeyse hiç zorlanmıyor, her durumda doğru tepkiyi veriyorsun. Bu da seni aranan bir arkadaş, güvenilir bir sırdaş ve güçlü bir iletişimci yapıyor. Çevrendeki insanlar sana kolayca açılabiliyor çünkü sen onları anlamayı ve yargılamadan dinlemeyi biliyorsun. Bununla beraber, enerjin ve samimiyetin gruplarda denge unsuru oluyor. İnsanlar seni hem eğlenceli hem de sakinleştirici biri olarak görüyor. Elbette bazen kendi sınırlarını hatırlamak önemli. Çünkü başkalarına gösterdiğin bu ilgi ve anlayış, seni yorabilir. Yine de sosyal IQ konusunda zirvedesin diyebiliriz!