Evet/Hayır Testine Göre Borderline Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?
Borderline kişilik bozukluğu, yoğun duygusal dalgalanmalar, terk edilme korkusu, ilişkilerde istikrarsızlık ve kimlik karmaşasıyla kendini gösterebilen bir durumdur. Bu test, kesin tanı koymaz ancak kendini daha yakından anlamana ve duygusal eğilimlerini fark etmene yardımcı olabilir. Unutma, bu test eğlenceli ve farkındalık amaçlıdır. Eğer test sonucunda borderline kişilik özelliklerini taşıdığını düşünürsen, kesin tanı için bir uzmana danışman önemlidir.
Hazırsan evet/hayır sorularıyla kendini keşfetmeye başlayabilirsin!
1. İnsanlara karşı duygularım hızlı şekilde değişir. Örneğin; sevgi ve hayranlıktan nefret ve hayal kırıklığına
2. Çoğu zaman kendimi aç hissederim ve her şeyi yiyebilecekmişim gibi gelir.
3. Sonuçları düşünmeden genellikle kendiliğinden hareket ederim.
4. Romantik ilişki içinde kendimi kapana kısılmış hissediyorum.
5. Romantik ilişkilerde genellikle ne tür bir ilişki istediğimden emin değilim.
6. Bazen parçalanıyormuşum gibi hissediyorum.
7. Sık sık bir değersizlik veya umutsuzluk duygusu hissediyorum.
8. Başkaları bana karşı endişe gösterdiğinde kendimi boğulmuş hissediyorum.
9. Siyaset, din veya ahlak (iyi ve kötü) ile ilgili konulara ve kişilere güvenmiyorum.
10. Biri üzerinde kontrol sahibi olmaktan zevk alıyorum, gerektiğinde onu hayatımdan çıkarabileceğimi hissediyorum.
Şüpheler Var!
Problem Yok!
