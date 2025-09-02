Evet/Hayır Testine Göre Borderline Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?

Cevapların, borderline kişilik bozukluğuna dair güçlü işaretler taşıyor. Bu; yoğun duygusal iniş çıkışlar, ilişkilerde dengesizlik, zaman zaman kendini boşlukta hissetme ve yoğun terk edilme korkusu gibi belirtilerle uyumlu görünüyor. İnsanlara çok hızlı bağlanıp aynı hızla uzaklaşabiliyor, kendini bir anda aşırı sevgi dolu ya da yoğun öfke içinde bulabiliyor olabilirsin. Bu durum günlük yaşamını, arkadaşlıklarını, aşk ilişkilerini ve hatta kendine bakışını etkileyebilir. İçinde taşıdığın bu fırtınalı ruh hali seni zaman zaman yorsa da aslında güçlü bir duygusal zekâya ve yoğun bir empati kapasitesine de işaret eder. Duygularını bastırmak yerine sağlıklı şekilde ifade etmeyi öğrenmek, ilişkilerinde sınır koyabilmek ve kendini daha net tanımak sana iyi gelecektir. Unutma, bu test sadece eğlenceli bir farkındalık aracıdır. Eğer kendinde bu belirtileri çok sık gözlemliyorsan, bir psikolog ya da psikiyatrdan destek almak senin için önemli bir adım olabilir. Çünkü doğru destekle duygusal dalgaların dengeye kavuşabilir ve hayat kaliten çok daha iyi bir noktaya taşınabilir.