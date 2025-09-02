onedio
Evet/Hayır Testine Göre Borderline Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?

Evet/Hayır Testine Göre Borderline Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.09.2025 - 13:01

Borderline kişilik bozukluğu, yoğun duygusal dalgalanmalar, terk edilme korkusu, ilişkilerde istikrarsızlık ve kimlik karmaşasıyla kendini gösterebilen bir durumdur. Bu test, kesin tanı koymaz ancak kendini daha yakından anlamana ve duygusal eğilimlerini fark etmene yardımcı olabilir. Unutma, bu test eğlenceli ve farkındalık amaçlıdır. Eğer test sonucunda borderline kişilik özelliklerini taşıdığını düşünürsen, kesin tanı için bir uzmana danışman önemlidir. 

Hazırsan evet/hayır sorularıyla kendini keşfetmeye başlayabilirsin!

1. İnsanlara karşı duygularım hızlı şekilde değişir. Örneğin; sevgi ve hayranlıktan nefret ve hayal kırıklığına

2. Çoğu zaman kendimi aç hissederim ve her şeyi yiyebilecekmişim gibi gelir.

3. Sonuçları düşünmeden genellikle kendiliğinden hareket ederim.

4. Romantik ilişki içinde kendimi kapana kısılmış hissediyorum.

5. Romantik ilişkilerde genellikle ne tür bir ilişki istediğimden emin değilim.

6. Bazen parçalanıyormuşum gibi hissediyorum.

7. Sık sık bir değersizlik veya umutsuzluk duygusu hissediyorum.

8. Başkaları bana karşı endişe gösterdiğinde kendimi boğulmuş hissediyorum.

9. Siyaset, din veya ahlak (iyi ve kötü) ile ilgili konulara ve kişilere güvenmiyorum.

10. Biri üzerinde kontrol sahibi olmaktan zevk alıyorum, gerektiğinde onu hayatımdan çıkarabileceğimi hissediyorum.

Şüpheler Var!

Cevapların, borderline kişilik bozukluğuna dair güçlü işaretler taşıyor. Bu; yoğun duygusal iniş çıkışlar, ilişkilerde dengesizlik, zaman zaman kendini boşlukta hissetme ve yoğun terk edilme korkusu gibi belirtilerle uyumlu görünüyor. İnsanlara çok hızlı bağlanıp aynı hızla uzaklaşabiliyor, kendini bir anda aşırı sevgi dolu ya da yoğun öfke içinde bulabiliyor olabilirsin. Bu durum günlük yaşamını, arkadaşlıklarını, aşk ilişkilerini ve hatta kendine bakışını etkileyebilir. İçinde taşıdığın bu fırtınalı ruh hali seni zaman zaman yorsa da aslında güçlü bir duygusal zekâya ve yoğun bir empati kapasitesine de işaret eder. Duygularını bastırmak yerine sağlıklı şekilde ifade etmeyi öğrenmek, ilişkilerinde sınır koyabilmek ve kendini daha net tanımak sana iyi gelecektir. Unutma, bu test sadece eğlenceli bir farkındalık aracıdır. Eğer kendinde bu belirtileri çok sık gözlemliyorsan, bir psikolog ya da psikiyatrdan destek almak senin için önemli bir adım olabilir. Çünkü doğru destekle duygusal dalgaların dengeye kavuşabilir ve hayat kaliten çok daha iyi bir noktaya taşınabilir.

Problem Yok!

Cevapların borderline kişilik bozukluğuna işaret etmiyor. Bu, duygularını belirli ölçüde dengeli yaşayabildiğini, ilişkilerinde çok yoğun iniş çıkışlar olmadığını ve kendini genel olarak istikrarlı hissettiğini gösteriyor. Hayatında zaman zaman üzüntü, öfke veya kararsızlık yaşasan da bunlar normal insani duygusal dalgalanmaların sınırları içinde. Bu da demek oluyor ki, senin için ilişkiler daha öngörülebilir ve huzurlu. İnsanlarla bağlarını kurarken ani kararlar yerine daha düşünerek hareket ediyorsun. Kendini tanıma yolunda istikrarlı bir duruşun var ve bu da sana güven veriyor. Elbette her insanın hayatında zorlayıcı dönemler olabilir. Önemli olan, bu süreçlerde duygularını sağlıklı şekilde ifade edebilmek ve destek aramaktan çekinmemektir. Senin için bu test, duygusal dengeni koruduğunu görmek açısından pozitif bir işaret.

