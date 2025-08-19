Hexaco Kişilik Testi İle Kendinizi Keşfedin!
Kendinizi gerçekten tanıdığınızı mı düşünüyorsunuz? Hexaco Kişilik Modeli, karakterinizin altı temel boyutunu ölçen güçlü bir psikolojik yaklaşımdır: Dürüstlük-Alçakgönüllülük, Duygusal Denge, Dışadönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk ve Deneyime Açıklık. Bu testte verdiğiniz cevaplar, sizin hayata bakış açınızı, insanlarla kurduğunuz ilişkileri ve içsel motivasyonlarınızı açığa çıkaracak. Belki de kendinizde fark etmediğiniz güçlü yönleri ya da geliştirilmesi gereken alanları göreceksiniz.
Hazırsanız, derin bir nefes alın ve kendinizi keşfetmeye başlayın!
1. Bir arkadaşınız size karşı yanlış davrandığında ne yaparsınız?
2. Yeni tanıştığınız biri size aşırı iltifat ettiğinde tepkiniz ne olur?
3. Çalışma ekibinizde bir hata olduğunda ne yaparsınız?
4. Önemli bir karar alırken nelere dikkat edersiniz?
5. Birinin sizden yardım istemesi size nasıl hissettirir?
6. Fikirlerinizi savunurken nasıl davranırsınız?
7. Sosyal bir ortamda kendinizi nasıl konumlandırırsınız?
8. Zaman yönetimi konusunda nasılsınız?
9. Hayatta risk almayı sever misiniz?
10. Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
Sen Analitik Bir Zihne Sahipsin!
Enerji Dolu Birisin!
Sessizsin ama güçlüsün!
Empati Yeteneğin Yüksek!
