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Sen Ne Kadar Paranoyaksın?

Sen Ne Kadar Paranoyaksın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 16:01

Gözlerin arkanda mı? Her mesajda bir ima mı ararsın? İnsanlara kolay kolay güvenemeyenlerden misin yoksa her an bir şeylerin ters gideceğine mi inanıyorsun? Belki de 'ben sadece temkinliyim' diyorsun… Ama ne kadar temkin, ne kadar paranoya? Bu testte kendine dürüst ol ve davranışlarını işaretle! Çünkü sana yüzde kaç paranoyaksın, açıklıyoruz!

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Aşağıdaki davranışlardan hangilerini sık sık yapıyorsun?

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Gayet Rahatsın!

Senin kafanda senaryolar değil, huzur dönüyor! Hayata şüpheyle değil, akışına bırakarak bakanlardansın. Elbette zaman zaman temkinli davranıyorsun ama paranoya ile aranda ciddi bir mesafe var. İnsanlara kolay kolay kötü niyet yakıştırmıyorsun ve bu da seni ilişkilerde rahat, kendi içinde dengeli biri yapıyor. Kontrollü olman seni güçlü kılıyor ama zihnin seni boğmuyor, bu da büyük bir avantaj. Ayrıca, duygularını analiz etme becerin gelişmiş. Kaygıların seni yönetmiyor, sen onları yönetiyorsun. Belki bu yüzden çevrendekiler seni 'mantıklı' ve 'sakin' biri olarak tanımlıyor. Paranoya ile dost değil, sağlıklı şüpheyle yoldaşsın!

Ara Sıra Fazla Kafaya Takıyorsun!

Senin içindeki ses bazen fazla konuşuyor. Ara sıra olayların iç yüzünü fazla sorguladığın, insan davranışlarının ardında gereğinden fazla anlam aradığın oluyor. Bu durum seni yorar hale gelebilir. Her şeyin arkasında kötü bir niyet aramak yerine, zaman zaman rahatlamayı denemelisin. Ancak bu paranoyak değil, sadece yüksek farkındalıkla harmanlanmış kaygılı bir düşünce tarzı. İnsanların ne düşündüğünü analiz etmeye çalışman seni daha dikkatli yapıyor ama fazlası zarar. Kendi içinde denge kurduğunda çok daha huzurlu hissedeceksin.

Paranoya Gölgesi Hep Üzerinde!

Seninle her şey çok güzel olabilir ama zihnin sürekli bir arka plan sesini açıyor: “Ya öyle değilse?”, “Ya kandırılıyorsam?” Bu düşünceler seni korumak için doğmuş olabilir ama uzun vadede seni izole edebilir. Herkese karşı temkinli olman normal ama bu kadar güvensizlik seni yorar. Hayatındaki insanlar niyetlerini açıklamak zorunda değil. Biraz rahatlayabilir, her şeyi kontrol etmeye çalışmadan da güvende hissedebilirsin. Çünkü paranoya seni ilişkilerden, huzurdan ve mutluluktan uzaklaştırabilir. İç sesini biraz kısmanın zamanı gelmiş olabilir.

Sen Tam Bir Paranoyaksın!

Zihnindeki dedektif hiç durmuyor! Her mesajın, her bakışın altında bir şey arıyorsun. Bu sürekli tetikte olma hali seni fazlasıyla yoruyor olabilir. Muhtemelen ilişkilerinde güven kurmakta zorlanıyor, çevrendekilere bile temkinli yaklaşıyorsun. Bu seviyede paranoya, artık seni değil, sen onu taşıyor gibisin. Düşüncelerinin ne kadarı gerçek, ne kadarı varsayım, bunu sorgulaman gerek. Belki de bu test bir başlangıç olur... Çünkü hak ettiğin şey, her şeyin kontrol altında olması değil, iç huzurun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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