Sen Ne Kadar Paranoyaksın?
Gözlerin arkanda mı? Her mesajda bir ima mı ararsın? İnsanlara kolay kolay güvenemeyenlerden misin yoksa her an bir şeylerin ters gideceğine mi inanıyorsun? Belki de 'ben sadece temkinliyim' diyorsun… Ama ne kadar temkin, ne kadar paranoya? Bu testte kendine dürüst ol ve davranışlarını işaretle! Çünkü sana yüzde kaç paranoyaksın, açıklıyoruz!
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Aşağıdaki davranışlardan hangilerini sık sık yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Gayet Rahatsın!
Ara Sıra Fazla Kafaya Takıyorsun!
Paranoya Gölgesi Hep Üzerinde!
Sen Tam Bir Paranoyaksın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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