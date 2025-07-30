Issız Adaya Düşsen Yanına Alacağın 3 Şey!
Kendini tropikal bir adada, medeniyetten uzak bir şekilde buldun diyelim... Panik yapma! Günlük alışkanlıkların, karakter özelliklerin ve verdiğin kararlarla aslında yanına ne alman gerektiğini çoktan belirlemişsin bile. Bu testte seni tanımaya çalışacağız ve sonunda “Hayatta kalmak mı, huzur bulmak mı, yoksa yaratıcı çözümler üretmek mi?” sorusunun cevabını birlikte öğreneceğiz.
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Sabah uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey nedir?
3. Bir gününü planlarken neye göre hareket edersin?
4. Strese girdiğinde nasıl tepki verirsin?
5. Teknolojiyle aran nasıl?
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6. Evde yalnızken genelde ne yaparsın?
7. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
8. Aç kalırsan ne yaparsın?
9. En çok korktuğun şey nedir?
10. Tatil deyince aklına ne gelir?
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Bıçak, Kibrit, İp
Kitap, Tütsü, Not Defteri
Çakmak, Bant, Pil Takımı
Fotoğraf, Battaniye, Mektup
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