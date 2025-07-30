Hayat senin için çözülmesi gereken bir denklem ve sen bu işin ustasısın. Günlük rutinlerinde disiplinli, odaklı ve pratik bir yapıya sahipsin. Her zaman hazırlıklı olmayı sever, riskleri önceden hesaplarsın. Issız bir adada olsan bile en kritik ihtiyaçları düşünürsün: barınmak, ateş yakmak ve avlanmak. Bu yüzden yanına bıçak alırsın çünkü çok yönlüdür. Kibrit, seni hem sıcak hem güvende tutar. Ve ip... çünkü sen her zaman B planını düşünürsün. Kontrollü bir şekilde hayatta kalır, hatta zamanla adada sistem bile kurarsın. Kendi başına, kendi düzenini yaratmak senin doğanda var.