Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Huysuz Olduğunu Söylüyoruz!

Senin huysuzluk seviyen, sütlaç gibi... Genelde sakin, dengeli ama üzerine biraz fazla tarçın serpilirse her an değişebilirsin. Günlük yaşantında her şey yolunda giderken oldukça uyumlu birisin ama biri senin sınırlarını aşarsa aniden parlayabiliyorsun. Bu ani çıkışların sonrasında ise kendini sorgulaman ve pişmanlık duyman çok olası. Tatlı seçimlerinde nostaljik ve ev yapımı olanlara yöneliyorsun. Belki de bu, içinde bir şeylerin daha sade, daha huzurlu olmasını istediğini gösteriyor. Sana göre tatlı da, hayat da kararında olmalı. Aşırıya kaçmak sana göre değil.