Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Ne Kadar Tutkulusun?
Bir lokmada macera, bir yudumda heyecan saklıdır; damak tadın aslında karakterinin aynasıdır. Acıya yelken açan mı, kremayı zarifçe yudumlayan mı, yoksa “tadını çıkar ama abartma” diyenlerden misin? Bu testte seçtiğin yemekler, soslar ve atıştırmalıklar üzerinden içindeki tutku ateşinin ne kadar harlı yandığını ölçeceğiz.
Derin bir nefes al, midenin sesini dinle ve lezzetli sorulara dürüstçe cevap ver!
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1. Kahvaltı menünü seç:
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2. Pizza üstü söz konusu olduğunda…
3. Tatlı molasında elin neye gider?
4. Sokak lezzeti rotasında ilk durak:
5. İçecek menüsünde favorin:
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6. Deniz ürünü dendi mi aklına…
7. Salatada gizli kahraman:
8. Favori dünya mutfağı:
9. Gece atıştırmalığında elin gider…
10. Patatesi nasıl seversin?
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Tutku Senin İşin!
Tutku Seviyen Yüksek!
İşine Gelince Tutkulusun!
Soğuk Birisin!
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