Senden Nefret Eden Kişinin Burcu Ne?

İkizler burcu esnek, değişken, çok yönlü ve genellikle neşeli bir enerjiye sahiptir. Senin doğrusal, net, ciddi ve prensipli duruşun, onun için “daraltıcı” bir etki yaratır. O her şeyi espriye vurmak isterken, sen hayatı ciddiyetle ele alıyorsun. Bu yüzden seni sıkıcı, katı ve hatta 'fazla ciddi' olarak görmesi mümkün. İkizler senin kararlı duruşunu, kendi gelgitli yapısına tehdit gibi algılayabilir. Sen bir konuya tutkulu yaklaştığında o bundan yorulur çünkü onun için her şey biraz hafif, biraz serbest olmalıdır. Senin netlik isteğin, onun özgürlüğünü tehdit eder gibi gelir. Bu da seni “fazla sorgulayıcı” ve “dar alanda boğan” biri olarak algılamasına neden olur. Ama içten içe seni beğeniyor olabilir. Çünkü onun kararsızlığı, senin sağlam duruşunla dengelenebilir. Fakat egosu bunu kabul etmez. Bu yüzden bir düşmanlık değil, ama derinlerde bir “senin gibi olamamanın kızgınlığı” doğar. O da bu kızgınlığı seni hafife alarak göstermeyi seçer.