Senden Nefret Eden Kişinin Burcu Ne?
Hayatta herkes seni sevmek zorunda değil, bunu biliyoruz… Ama bazen biri vardır, gözünün üstünde kaşın var bahanesiyle içten içe senden nefret eder. O nefretin kaynağı kimi zaman senin enerjin değil, onun doğum haritasıdır! Bu testte verdiğin cevaplara göre, sana en tahammülsüz burç hangisi onu ortaya çıkarıyoruz. Belki de içten içe seni çekemeyen ama dıştan bir şey demeyen o burcun temsilcisi çoktan etrafındadır bile...
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1. Tartışma esnasında seni tanımayan biri sana yüksek sesle laf sokarsa ne yaparsın?
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2. Bir ortamda çok dikkat çektiğini fark edersen...
3. En sinir olduğun insan tipi hangisi?
4. İnsanların senin hakkında düşündükleri senin için ne kadar önemli?
5. Bir arkadaşın sana pasif-agresif bir laf sokarsa ne yaparsın?
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6. İlişkilerde en çok dikkat ettiğin şey nedir?
7. Seni gerçekten sinirlendiren birine nasıl davranırsın?
8. Bir ortama girdiğinde insanlar seni nasıl tanımlar?
9. Birinin seni çekemediğini fark ettiğinde ilk düşüncen ne olur?
10. Kırıldığında nasıl davranırsın?
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Başak
Akrep
Oğlak
Sana İçten İçten Uyuz Olan
Koç
İkizler
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