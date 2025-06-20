Burcuna Göre Anlaşamadığın İsimleri Söylüyoruz!

Hayatımıza giren herkes bize bir şeyler öğretir ama bazı isimler var ki, adını duyar duymaz için titrer, bilinçaltın 'kaç!' sinyali verir. Kimi zaman bu bir tesadüf değil; astrolojik uyumsuzlukların ve enerjisel çatışmaların bir yansımasıdır. Burçların karakteristik özellikleri, belirli isimlerle çatışabilir. Bu testte sadece burcunu seçerek, uzak durman gereken isimleri ve bu enerjisel çarpışmanın nedenlerini öğrenebilirsin.

Kiminle anlaşamadığını bileceksin ama en önemlisi, nedenini anlayacaksın. Haydi bakalım; burcunu seç, seni enerjisel olarak zorlayan isimleri keşfet!