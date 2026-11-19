Çocuk yaşta gelen şöhreti değerlendirirken bunun dünyanın farklı yerlerinde de zorlayıcı bir deneyim olduğunu söyleyen Çayıroğlu, özellikle ailenin desteğine dikkat çekti. Kendi ailesinin yanında olması sayesinde kendini şanslı hissettiğini belirten oyuncu, desteğe rağmen zorlandığı zamanlar yaşadığını da açıkça dile getirdi.

Çayıroğlu, kendini boşlukta hissettiği ve mesleğinde kendine bir yer açmaya çalıştığı dönemlerden söz etti. Küçük yaşta tanınırlık kazanmasının ardından yaşadığı gelgitleri ise şu sözlerle anlattı: