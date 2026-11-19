Çalıkuşu'nun Minik Munise'si Mine Çayıroğlu Çocuk Yıldızken Yaşadıklarının Perde Arkasını Anlattı
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Bir kuşak Mine Çayıroğlu’nu Çalıkuşu’nun küçük Munise’si olarak tanıdı. Oyuncu ve şarkıcı Çayıroğlu, İpek Açar’ın programında çocuk yaşta tanınmanın kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu anlattı. Ailesinin desteğiyle kendini şanslı hissettiğini söyleyen oyuncu, o yıllara dönüp baktığında bocaladığı ve isyan ettiği dönemleri de hatırladığını dile getirdi.
Kaynak: İpek’çe Sohbetler
Mine Çayıroğlu’nu geniş kitlelere tanıtan rol, Çalıkuşu’nun Munise’siydi.
Çayıroğlu, “Çocuk yıldız olmak travmatik bir durum” dedi.
Mesleğine duyduğu bağlılığın da çocukluk yıllarında başladığını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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