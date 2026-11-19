Ayça Varlıer 6 Yıllık Aşkı DJ Serhan Aydemir'den Ayrıldığını Açıkladı!
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Gümüş’ün Pınar’ı ve Behzat Ç.’nin Bahar’ı olarak hafızalara kazınan Ayça Varlıer, özel hayatında yeni bir dönem başlattığını açıkladı. Oyuncu, 6 yıldır aşk yaşadığı DJ Serhan Aydemir ile birlikteliğinin sona erdiğini duyurdu. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında kendisine yöneltilen sorular üzerine konuşan Varlıer, ayrılığın tek taraflı değil ortak kararla gerçekleştiğini söyledi.
Kaynak: Habertürk/ Nazif Şahin Karpuz
Ayça Varlıer, Gümüş'ün Pınar'ı ve Behzat Ç.'nin Bahar'ı olarak tanındı.
Varlıer, 6 yıllık ilişkisini Aşk Tesadüfleri Sever 3 galasında sona erdirdiğini açıkladı.
Ayrılığın nedenini "Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor" sözleriyle anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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