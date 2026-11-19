Ayrılığın nedeni sorulduğunda Ayça Varlıer, insanların zamanla değiştiğini ve ilişkilerin her zaman aynı yönde ilerlemeyebileceğini anlattı:

“Her şeyin galiba bir süresi olabiliyor. Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor. Hepimiz bir gün önceki biz değiliz.”

Karşısındaki kişinin kötü biri olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Varlıer, ikisinin de gayet iyi olduğunu belirtti ve ilişkinin süresinin bittiğini söyledi. Tesadüflere inanıp inanmadığı sorulduğunda ise aşkta önemli olanın tesadüf değil, birbirine karşı emek ve saygı olduğunu ifade etti.

Ayrılığın ardından önceliğinin işi olduğunu ve yeni projelere odaklandığını da söyleyen oyuncunun, Serhan Aydemir ile evli olmadığı da aktarıldı.