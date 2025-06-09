Burcuna Göre Tablo Olsan Nasıl Gözükürdün?
Hayatın duyguları renklerle, anıları dokularla, hayalleri çizgilerle anlatılabilir… Peki sen bir tablo olsaydın nasıl bir soyutlukla ifade edilirdin? Rengin, dokun, fırça darben nasıl olurdu? Burcunun etkisiyle iç dünyanı yansıtan o tablonun tarifini bu testte veriyoruz. Tek yapman gereken burcunu seçmek! Sonuçta, ruhunun tuvaldeki izdüşümünü göreceksin. Hazırsan sanatla burçları buluşturuyoruz!
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Burcunu seç!
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