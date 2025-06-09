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Burcuna Göre Tablo Olsan Nasıl Gözükürdün?

Burcuna Göre Tablo Olsan Nasıl Gözükürdün?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 11:03

Hayatın duyguları renklerle, anıları dokularla, hayalleri çizgilerle anlatılabilir… Peki sen bir tablo olsaydın nasıl bir soyutlukla ifade edilirdin? Rengin, dokun, fırça darben nasıl olurdu? Burcunun etkisiyle iç dünyanı yansıtan o tablonun tarifini bu testte veriyoruz. Tek yapman gereken burcunu seçmek! Sonuçta, ruhunun tuvaldeki izdüşümünü göreceksin. Hazırsan sanatla burçları buluşturuyoruz!

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Burcunu seç!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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