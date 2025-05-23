Burcuna Göre Çizgi Halini Çiziyoruz!

Her burcun kendine özgü bir enerjisi, havası ve stili var. Peki, bu enerjiyi bir çizgi film karakterine dönüştürsek nasıl görünürdün? Kadın ya da erkek olman fark etmez; burcuna özel detaylarla seni bir çizgi film evrenine yerleştiriyoruz! Şimdi burcunu seç ve çizimini hayal etmeye başla!