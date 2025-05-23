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Burcuna Göre Çizgi Halini Çiziyoruz!

Burcuna Göre Çizgi Halini Çiziyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 13:01

Her burcun kendine özgü bir enerjisi, havası ve stili var. Peki, bu enerjiyi bir çizgi film karakterine dönüştürsek nasıl görünürdün? Kadın ya da erkek olman fark etmez; burcuna özel detaylarla seni bir çizgi film evrenine yerleştiriyoruz! Şimdi burcunu seç ve çizimini hayal etmeye başla!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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