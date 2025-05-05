Fiziksel Özelliklerini Anlat İlerdeki Çocuğunu Çizelim!
Genetik diye bir gerçek var ve senin görünüşün, bir gün dünyaya getireceğin küçük insancığın kaderini belirleyebilir! Ten rengin, göz şeklin, saç yapın, boyun, burnun... Bunların hepsi gelecekteki çocuğunun dış görünüşüne yansıyacak. Hadi gel, bu testte kendini anlat, biz de sana ilerideki çocuğunu tarif edelim.
Hazırsan başla!
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1. Ten rengini nasıl tarif edersin?
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2. Göz rengin ne?
3. Doğal saç rengin en çok hangisine benziyor?
4. Saç yapını tarif et:
5. Kaşların şekli nasıl?
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6. Burnunu nasıl tanımlarsın?
7. Dudak yapın nasıl?
8. Boy uzunluğun ne civarda?
9. Genel yüz şeklin nasıl?
10. Peki son soru, kız çocuğu mu istersin, oğlan çocuğu mu?
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