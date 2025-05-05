Fiziksel Özelliklerini Anlat İlerdeki Çocuğunu Çizelim!

Genetik diye bir gerçek var ve senin görünüşün, bir gün dünyaya getireceğin küçük insancığın kaderini belirleyebilir! Ten rengin, göz şeklin, saç yapın, boyun, burnun... Bunların hepsi gelecekteki çocuğunun dış görünüşüne yansıyacak. Hadi gel, bu testte kendini anlat, biz de sana ilerideki çocuğunu tarif edelim.

Hazırsan başla!