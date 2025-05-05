onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri , Kişilik Testleri
Fiziksel Özelliklerini Anlat İlerdeki Çocuğunu Çizelim!

Fiziksel Özelliklerini Anlat İlerdeki Çocuğunu Çizelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 16:01

Genetik diye bir gerçek var ve senin görünüşün, bir gün dünyaya getireceğin küçük insancığın kaderini belirleyebilir! Ten rengin, göz şeklin, saç yapın, boyun, burnun... Bunların hepsi gelecekteki çocuğunun dış görünüşüne yansıyacak. Hadi gel, bu testte kendini anlat, biz de sana ilerideki çocuğunu tarif edelim. 

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ten rengini nasıl tarif edersin?

2. Göz rengin ne?

2. Göz rengin ne?

3. Doğal saç rengin en çok hangisine benziyor?

4. Saç yapını tarif et:

5. Kaşların şekli nasıl?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Burnunu nasıl tanımlarsın?

7. Dudak yapın nasıl?

8. Boy uzunluğun ne civarda?

9. Genel yüz şeklin nasıl?

9. Genel yüz şeklin nasıl?

10. Peki son soru, kız çocuğu mu istersin, oğlan çocuğu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın