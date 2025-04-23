Burçların Enlerini Oyluyoruz!
Burçlar hakkında herkesin bir fikri var! Kimimiz kendi burcumuzu göklere çıkarırken, kimimiz de bazı burçlar için önyargılı olabiliyoruz. Ama şimdi söz sende! Burçların enlerini belirlemek için anketimizi çöz, hangi burcun hangi alanda zirvede olduğunu göster!
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1. En çekici burç hangidi?
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2. En güvenilir burç kim?
3. En dedikoducu burç hangisi?
4. En kıskanç burç hangisi?
5. En eğlenceli burç hangisi?
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6. En dengesiz burç hangisi?
7. En zeki burç hangisi?
8. En sadık burç hangisi?
9. En çabuk sinirlenen burç hangisi?
10. En Soğuk Burç Hangisi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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