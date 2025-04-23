Burçların Enlerini Oyluyoruz!

Burçlar hakkında herkesin bir fikri var! Kimimiz kendi burcumuzu göklere çıkarırken, kimimiz de bazı burçlar için önyargılı olabiliyoruz. Ama şimdi söz sende! Burçların enlerini belirlemek için anketimizi çöz, hangi burcun hangi alanda zirvede olduğunu göster!