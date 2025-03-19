Burçlar İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü?
Burçlar İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü?
Burçlar sadece kişilik özelliklerimizi mi etkiliyor? Tabii ki hayır! Her burcun kendine özgü bir enerjisi, aurası ve dış görünüşü olduğu söylenir. Peki, burçlar insan olsaydı nasıl görünürdü? 🔮✨ Bu testte kendi burcunu seç ve onun kadın ve erkek haliyle nasıl bir görünüme sahip olacağını keşfet!
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Burcunu seç!
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