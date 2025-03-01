Bunlar Gerçekten Red Flag mi Yoksa Abartıyor muyuz?

Herkesin bir ilişkide 'asla kabul edemem' dediği bazı şeyler vardır. Ama bazı davranışlar var ki, kimine göre büyük bir sorunken, kimine göre tamamen masum olabilir. Peki, senin için bu davranışlar red flag mi, yoksa aslında o kadar da büyütülecek şeyler değil mi?

Bu anketle ilişkilerdeki bazı yaygın hareketlerin gerçekten sorun teşkil edip etmediğini oylayacağız. Bakalım çoğunluk seninle aynı fikirde mi, yoksa tam tersi mi düşünüyor? Oy ver ve tartışmaya katıl! 🚩🔥