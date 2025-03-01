Bunlar Gerçekten Red Flag mi Yoksa Abartıyor muyuz?
Bunlar Gerçekten Red Flag mi Yoksa Abartıyor muyuz?
Herkesin bir ilişkide 'asla kabul edemem' dediği bazı şeyler vardır. Ama bazı davranışlar var ki, kimine göre büyük bir sorunken, kimine göre tamamen masum olabilir. Peki, senin için bu davranışlar red flag mi, yoksa aslında o kadar da büyütülecek şeyler değil mi?
Bu anketle ilişkilerdeki bazı yaygın hareketlerin gerçekten sorun teşkil edip etmediğini oylayacağız. Bakalım çoğunluk seninle aynı fikirde mi, yoksa tam tersi mi düşünüyor? Oy ver ve tartışmaya katıl! 🚩🔥
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1. Partnerinin sürekli eski sevgililerinden bahsetmesi.
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2. Kavga ettiğinizde seni günlerce görmezden gelmesi (ghosting yapması).
3. Telefon şifreni istemesi ve açmazsan şüphelenmesi.
4. Arkadaşlarına karşı aşırı kıskanç ve mesafeli olması.
5. Sürekli nerede olduğunu, kiminle olduğunu sorması.
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6. Seninle vakit geçirmek yerine sürekli arkadaşlarıyla dışarı çıkması.
7. Başkalarının yanında seni küçük düşürücü espriler yapması.
8. Telefonunu karıştırması ve sosyal medya mesajlarını okuması.
9. Flört uygulamalarını kullanmaya devam etmesi.
10. Kıskançlık yapmanın sevgisini gösterme biçimi olduğunu söylemesi.
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11. Ayrılık konuşmalarında tehditkâr ya da aşırı dramatik tepkiler vermesi.
12. Sosyal medya hesaplarını ortak kullanmayı önermesi.
13. Bir hata yaptığında özür dilemek yerine hediyelerle gönlünü almaya çalışması.
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