Evet/Hayır Testine Göre Yalnız Olabilir misin?

Senin için yalnızlık bir gerçeklik. Büyük ihtimalle uzun süredir derin bir yalnızlık hissediyorsun ve bunu belki de artık normal bir durum olarak kabul ettin. İnsanlarla arandaki bağ zayıf olabilir ya da çevrendeki insanlar seni gerçekten anlamıyor olabilir. Bu yalnızlık seni bazen rahatsız etse de, aynı zamanda iç dünyana daha fazla yönelmeni sağlıyor. Ancak unutma, insanlar tamamen kötü ya da yüzeysel değildir. Belki de doğru insanları henüz bulamamışsın. Kendine kapıları kapatmadan, doğru insanlarla tanışmak için küçük adımlar atabilirsin. Derin bağlar kurabileceğin kişiler mutlaka var, sadece onları keşfetmeye açık olmalısın!