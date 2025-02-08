Evet/Hayır Testine Göre Yalnız Olabilir misin?
Evet/Hayır Testine Göre Yalnız Olabilir misin?
Kendini yalnız hissediyor musun, yoksa sadece öyle mi düşünüyorsun? Yalnızlık, bazen gerçekten çevremizde kimse olmadığı için, bazen de yanlış insanlarla dolu bir ortamda olduğumuz için bizi etkileyen bir durumdur. Belki de sen, yalnız kalmayı seçmiş ve bundan keyif alan birisin! Bu test, senin gerçekten yalnız olup olmadığını veya bunun sadece bir his mi olduğunu anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım!
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1. Kendini çoğu zaman anlaşılmamış hissediyor musun?
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2. İnsanlarla sohbet ederken genellikle içten içe sıkılıyor musun?
3. Telefonunun uzun süre çalmaması seni rahatsız etmiyor mu?
4. Kalabalık bir ortamda bile kendini yalnız hissediyor musun?
5. Yeni insanlarla tanışmak sana zor mu geliyor?
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6. Bir şeyler anlatmak istediğinde çevrende dinleyen biri olmadığını düşünüyor musun?
7. İnsanların seni gerçek anlamda tanımadığını hissediyor musun?
8. Sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınıyor musun?
9. Arkadaşlarından veya sevdiklerinden uzun süre haber almadığında üzülmüyor musun?
10. İnsanlarla vakit geçirdikten sonra kendini yorgun hissediyor musun?
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11. Tek başına zaman geçirmek sana daha cazip mi geliyor?
12. Plan yaparken çoğunlukla tek başına yapmayı mı tercih ediyorsun?
13. Bir yere davet edilmediğinde bunun seni çok da etkilemediğini düşünüyor musun?
14. Son zamanlarda gerçekten eğlendiğin bir anı hatırlamakta zorlanıyor musun?
15. Bir konuda desteğe ihtiyacın olduğunda kime başvuracağını bilemiyor musun?
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16. İnsanlara kendini açmak senin için zor mu?
17. Çoğu insanın yüzeysel olduğunu ve derin bağlar kuramadığını mı düşünüyorsun?
18. Bir ortama girdiğinde insanların seninle ilgilenmediğini fark ediyor musun?
19. Zor zamanlar yaşadığında tek başına üstesinden gelmek zorunda kalıyor musun?
20. Yalnız kalmak seni mutsuz etmek yerine rahatlatıyor mu?
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Derin Yalnızlık İçindesin!
Yalnızlık Senin İçin Bir Kavram Bile Değil!
Yalnızlığı Seçmişsin!
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