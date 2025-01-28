Senin Toksikliğin Ne?
Senin Toksikliğin Ne?
Herkesin kendine göre kusurları vardır, ama bazıları hayatımızın en toksik yanını oluşturabilir. Çoğu zaman farkına bile varmadığımız bu davranışlar hem bizi hem de çevremizi etkileyebilir. Peki, senin en toksik özelliğin ne? Bu testte verdiğin cevaplara göre kişiliğinin en çok göze batan, insanları zorlayan yanını öğreneceğiz. Hazırsan başlayalım ve kendini biraz daha yakından tanı!
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1. Bir tartışmada genellikle nasıl bir tavır alırsın?
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2. Başarıya ulaşmak için bir başkasını geri planda bırakman gerekirse...
3. Arkadaşların senin hakkında sık sık ne söyler?
4. Sevdiğin biriyle aranda soğukluk olduğunda ne yaparsın?
5. Hayatında stresli bir durum yaşarken bunu nasıl çözersin?
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6. Bir arkadaşın senden tavsiye isterse genelde ne yaparsın?
7. Bir grup çalışmasında seni en çok rahatsız eden durum nedir?
8. Bir ilişki başlattığında nasıl hareket edersin?
9. Yoğun bir günün ardından insanlarla vakit geçirmek...
10. Bir hata yaptığında genelde ne yaparsın?
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Baskıcı ve Haklılık Takıntılısın
Sürekli Olumsuz Yana Odaklanıyorsun
Kin Tutmaya Meyillisin
Duygusal Uzaklık ve Kaçış
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