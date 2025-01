Senin en toksik özelliğin, her durumda haklı olmaya çalışma çaban. Tartışmalar sırasında, doğru ya da yanlış olduğunu düşünmeden sadece karşı tarafı alt etmek için mücadele ediyorsun. Bu, bazen güçlü bir karakter göstergesi gibi görünse de, çevrendeki insanları zorluyor olabilir. Başarıya olan inancın ve kendine güvenin hayranlık uyandırıcı. Ancak bu özellik, diğerlerine daha az alan tanımana ve insanları sürekli savunmaya geçmelerine yol açıyor. Farkında olmadan, onların sınırlarını aşabilir ve sorun çözme değil, problem yaratma odaklı görünebilirsin. Daha anlayışlı olmak ve biraz geri adım atmayı öğrenmek, çevrendekilerle daha sağlıklı ilişkiler kurmana yardımcı olacaktır. Her zaman haklı olmak, her zaman mutlu etmek demek değildir.