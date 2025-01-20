Ne Kadar Sosyopatsın? Test Etmeye Hazır mısın?
Ne Kadar Sosyopatsın? Test Etmeye Hazır mısın?
Sosyopatlık bir etiketten çok daha fazlasıdır; kişilik özelliklerinin, davranış kalıplarının ve insanların dünyayı algılama biçimlerinin bir yansımasıdır. Bu test, iç dünyanı keşfetmek, seni sosyopat olup olmadığın konusunda bilgilendirmek için hazırlandı. Elbette burada alınan sonuçlar tamamen eğlence amaçlıdır ve profesyonel bir teşhis yerine geçmez! Ancak sana kendinle ilgili ilginç bir bakış açısı sunabilir. Şimdi sorulara içtenlikle yanıt ver ve kendini biraz daha yakından tanı.
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1. Bir başkasını incitmeden hedeflerine ulaşamayacağını biliyorsun. Ne yaparsın?
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2. Arkadaşlık ilişkilerinde en çok hangi özelliğinle tanınırsın?
3. Haksızlığa uğradığını düşündüğünde ne yaparsın?
4. Kendi çıkarların ve başkalarının iyiliği arasında bir seçim yapman gerekse ne yaparsın?
5. Başkalarını manipüle etmek konusunda ne kadar iyisin?
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6. Hata yaptığında bunu kabul eder misin?
7. Başkasının acısını gördüğünde ne hissedersin?
8. Hızlı ve duygusal kararlar vermeye yatkın mısın?
9. Başarıya ulaşmak için illegal bir yola başvurur musun?
10. Duygusal bağlar kurmak senin için ne ifade eder?
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Sen bir sosyopat olabilirsin!
Dengeli bir kişiliksin!
İnsanların güvendiği ve sevdiği birisin
Tamamen empati dolu bir ruha sahipsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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