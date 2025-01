Senin Psikolojini Kim Bozdu?

Kimi zaman en büyük etkileri çevrendeki insanlardan değil, kendinden alabilirsin. Kendine karşı fazla eleştirel, sabırsız ya da katı olman, psikolojini zorlayan en büyük faktör olabilir. Sürekli kendini sorguluyor, başarısızlıklarında suçlayıcı bir tavır takınıyor olabilirsin. Kendinle olan bu mücadele, fark ettiğin andan itibaren değiştirilebilir. Her şeyden önce kendine sevgi ve anlayışla yaklaşmayı öğrenmelisin. Hata yapmak insan olmanın bir parçasıdır. Her başarı da senin kendine kattığın bir artıdır. Kendine karşı daha merhametli olmayı deneyerek hayatını daha pozitif bir şekilde inşa edebilirsin. Unutma, her insan hatalarını öğrenmek için yapar ve bu da büyümenin bir parçasıdır. Kendine dost ol, düşman değil!