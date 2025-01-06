Senin Psikolojini Kim Bozdu?
Senin Psikolojini Kim Bozdu?
Hayatımızda bazı olaylar, insanlar ya da durumlar psikolojimizi derinden etkileyebilir. Bazıları üzerimizde hoş anılar bırakırken, bazıları izlerini yıllarca taşımamıza neden olabilir. Peki senin psikolojini etkileyen, belki bozup güçlenmene neden olan kim veya ne? Bu testle sana rehber olacak bir sonuç bulmaya ne dersin? Hazırsan hemen başlayalım!
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1. Bir tartışmada üstün gelmek senin için ne kadar önemli?
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2. Kendine ne kadar güveniyorsun?
3. Başarısız olduğunda çevrenden ne tür tepkiler alıyorsun?
4. Yakın çevrenden birisi sana yalan söylerse nasıl hissedersin?
5. Geçmişte yaşanan olaylarla ne kadar barışıksın?
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6. Bir otorite figürü seni sürekli eleştirdiğinde neler hissedersin?
7. Hayal kırıklıklarını nasıl yönetiyorsun?
8. Başkalarının beklentileri seni ne kadar etkiliyor?
9. Kırıldığın zaman birine bunu söylemekte zorlanır mısın?
10. Haksızlığa uğradığında nasıl tepki verirsin?
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