Senin Psikolojini Kim Bozdu?

Aile ilişkilerin, psikolojini derinden etkiliyor. Her şeyin başlangıç noktası olan aile, sana hem derin yaralar hem de güçlü izler bırakmış. Belki sürekli eleştirilen biri oldun, belki de sana sunulan yüksek beklentiler altında ezildin. Bugün duygusal bir yük taşıyor olabilirsin, ama bilmelisin ki bu yaralar seni sen yapıyor. Ailenin etkilerinden kurtulmak, geçmişle yüzleşip onu anlama sürecinden geçiyor. Bu kolay değil, ama kendini şefkatle kucaklayarak daha huzurlu bir birey olabilirsin. Onlarla konuşmayı dene ya da destek al. Unutma, herkesin bir başlangıcı olduğu gibi kendi hikayesini yazma hakkı da vardır. Şimdi yazma sırası sende!